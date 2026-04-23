PSJ Cobre Mendocino acelera su apuesta y se lanza a captar capital en el foro minero de Mendoza

psj cobre mendocino andean forum fabian gregorio PSJ Cobre Mendocino mostró su proyecto de explotación minera ante inversores globales en la carrera por el financiamiento.

En ese contexto, PSJ buscó posicionarse como un proyecto listo para dar el salto. Gregorio remarcó que se trata de una iniciativa que “está en marcha con respaldo técnico, institucional y social” y que atravesó un proceso “largo, exigente y profundamente validado”.

Según detalló, el proyecto avanza de manera concreta en todos los frentes necesarios para su desarrollo, con una planificación que respeta las etapas técnicas y regulatorias.

PSJ Cobre Mendocino sumó un banco canadiense como agente financiero

Uno de los puntos centrales de la presentación fue el frente financiero, clave en este nuevo esquema donde Mendoza intenta vincular minería con mercados globales. La empresa ya formalizó su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que apunta a dar previsibilidad fiscal, cambiaria y jurídica a proyectos de gran escala.

Además, el proyecto -que prevé una inversión de unos 630 millones de dólares para su construcción- sumó al Royal Bank of Canada (RBC) como agente financiero, encargado de estructurar el financiamiento y vincularlo con potenciales inversores.

Los avances de PSJ Cobre Mendocino en Uspallata

En paralelo, también se expusieron avances técnicos clave. Entre ellos, la campaña de perforaciones “in-fill” iniciada en marzo de 2026, que contempla 28 perforaciones y unos 12.000 metros totales, con el objetivo de mejorar la precisión geológica y avanzar hacia la etapa de construcción.

mineria psj cobre mendocino andean forum PSJ Cobre Mendocino activa su estrategia financiera y se presenta ante inversores en el Andean Capital Forum.

“Todo el equipo de PSJ Cobre Mendocino trabaja de manera intensa en todas las áreas clave, desde la planificación técnica y el desarrollo comunitario hasta el financiamiento y el cumplimiento de estándares internacionales, con el objetivo de iniciar la construcción en 2027”, aseguró Gregorio.

La presentación de PSJ se dio en un escenario donde la provincia busca consolidar un ecosistema que permita atraer inversiones y escalar proyectos mineros, en línea con la demanda global de minerales críticos impulsada por la transición energética.

Así, el proyecto se posiciona no solo como un desarrollo minero, sino como parte de la estrategia mayor de Mendoza: pasar de tener recursos a competir por el capital que permita explotarlos.