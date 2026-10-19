Nación lanzó un nuevo plan de retiros voluntarios para empleados estatales

El beneficio está destinado al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a los trabajadores con contratos por tiempo indeterminado alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo, dentro de las jurisdicciones de la Administración Pública Nacional.

La inscripción al régimen general comenzará el 1 de noviembre y finalizará el 30 de ese mes (Foto: archivo).

La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, será la autoridad de aplicación del plan de retiro voluntario. Además, tendrá la facultad de extender el período de adhesión por única vez, por un máximo de 30 días corridos.

Montos del retiro voluntario según edad y aportes

El esquema contempla tres alternativas de compensación económica según la situación previsional:

Primer grupo: mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63, sin aportes suficientes para jubilarse. Podrán optar por cobrar el 60% de su remuneración bruta habitual durante un máximo de 36 meses o hasta reunir los requisitos jubilatorios, lo que ocurra primero. Durante ese período se mantendrán los aportes previsionales y de obra social. La alternativa es una gratificación por única vez de un sueldo bruto por cada año de antigüedad, con un tope de 18 remuneraciones y un límite adicional vinculado al tiempo que reste para acceder a la jubilación.

mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63, sin aportes suficientes para jubilarse. Podrán optar por cobrar el 60% de su remuneración bruta habitual durante un máximo de 36 meses o hasta reunir los requisitos jubilatorios, lo que ocurra primero. Durante ese período se mantendrán los aportes previsionales y de obra social. La alternativa es una gratificación por única vez de un sueldo bruto por cada año de antigüedad, con un tope de 18 remuneraciones y un límite adicional vinculado al tiempo que reste para acceder a la jubilación. Segundo grupo: mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64, con al menos 30 años de aportes. Recibirán un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un máximo de 18 remuneraciones. A ese monto se sumarán cinco sueldos brutos adicionales en este régimen de retiro voluntario .

mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64, con al menos 30 años de aportes. Recibirán un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un máximo de 18 remuneraciones. A ese monto se sumarán cinco sueldos brutos adicionales en este régimen de . Tercer grupo: mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. La compensación será de un sueldo bruto por año de antigüedad, con un límite de 20 remuneraciones. Además, quienes tengan menos de 15 años de antigüedad en planta permanente recibirán cuatro sueldos adicionales, mientras que aquellos con 15 años o más percibirán cinco.

Los montos se calcularán de acuerdo con las condiciones previstas para cada categoría para ofrecer una compensación por la desvinculación.

Exclusiones del programa de retiro voluntario

No podrán adherirse al retiro voluntario los trabajadores procesados por delitos contra la Administración Pública Nacional, salvo que obtengan una absolución firme antes del cierre de la convocatoria, ni quienes afronten determinados sumarios administrativos que puedan derivar en cesantía o exoneración.

También quedan excluidos quienes tengan pendiente la aplicación de medidas disciplinarias de esa gravedad, hayan iniciado reclamos administrativos o judiciales vinculados con su relación laboral —salvo las excepciones previstas— o ya hayan comenzado trámites jubilatorios. Tampoco podrán incorporarse quienes reúnan los requisitos para acceder al beneficio previsional ordinario, tengan una renuncia pendiente de aceptación o se encuentren en situación de disponibilidad.

La reglamentación dispone que los cargos presupuestarios de quienes se desvinculen sean eliminados desde la fecha efectiva del cese laboral.

Este plan se suma a otras iniciativas de reducción de personal impulsadas por la gestión nacional. Como antecedente reciente, Vialidad Nacional abrió en octubre una segunda etapa de retiros voluntarios para su personal, con un esquema propio de compensaciones y pagos en cuotas por tratarse de un organismo descentralizado.

La inscripción al régimen general comenzará el 1 de noviembre y finalizará el 30 de ese mes, aunque la autoridad de aplicación podrá disponer una única extensión de hasta 30 días corridos. La medida entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.