Vialidad Nacional abrió un nuevo plan de retiros voluntarios en todo el país

Durante la primera fase, puesta en marcha a comienzos de año mediante la Resolución 118/2026, se registraron 609 adhesiones sobre un total estimado de 900 empleados.

El organismo busca dar continuidad a la reforma del Estado, habiendo reducido su planta un 26,5% desde noviembre de 2023 hasta agosto pasado.

De acuerdo con los relevamientos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la dotación del personal de la entidad se redujo un 26,5% en la actual gestión. El organismo pasó de contar con 5.704 empleados en noviembre de 2023 a registrar 4.191 trabajadores en agosto pasado. Este recorte se da en paralelo con la política de traspaso de corredores viales a las provincias y los esquemas de concesión por peaje.

Entre otros organismo ya se habían realizado convocatorias de retiros voluntarios en el INTA y el INV.

Requisitos para acceder a los retiros voluntarios

El reglamento establece que podrán solicitar su adhesión los agentes que revistan en la repartición en condición de relación de dependencia dentro de la planta permanente o bajo contratos por tiempo indeterminado. Sin embargo, se fijaron diversas excepciones que impiden la incorporación de ciertos trabajadores al programa.

Quedan expresamente excluidos los empleados que registren antecedentes penales por delitos contra la administración pública, quienes enfrenten sumarios disciplinarios que puedan derivar en cesantía o exoneración, y aquellos que hayan sido intimados a iniciar el trámite jubilatorio. Tampoco podrán aplicar las personas de 64 años o más, salvo que carezcan de los años de aportes requeridos para acceder al haber previsional.

A su vez, quienes posean tutela sindical deberán renunciar al cargo y a su protección para formalizar la solicitud. Los trabajadores que acuerden la desvinculación deberán renunciar a futuros reclamos judiciales y no podrán volver a desempeñarse ni prestar servicios en el Sector Público Nacional durante un plazo mínimo de cinco años contados a partir de la fecha de baja.

Tres opciones para los retiros voluntarios

El programa de egreso contempla tres opciones para determinar la gratificación única extraordinaria que percibirán los agentes participantes:

Opción 1: Contempla el pago del 90% de un haber por cada año de antigüedad o fracción mayor a tres meses, fijando un tope máximo de 24 años a considerar en el cálculo.

Opción 2: Establece el cobro del 85% por año de antigüedad con el mismo límite de 24 años, al que se suma un adicional por cobertura asistencial equivalente a 12 meses de aportes y contribuciones de obra social.

Opción 3: Destinada únicamente al personal de 64 años o más sin los aportes necesarios para jubilarse, calculando el 90% por año de antigüedad pero con un tope máximo de 12 años.

El beneficio es independiente de la liquidación final por cese, la cual incluye el proporcional del Sueldo Anual Complementario (SAC) y los días de vacaciones no gozadas.

Cronograma de pago de los retiros voluntarios

El esquema de acreditación financiera de las sumas acordadas dependerá del valor total alcanzado en el cálculo de indemnización. Los montos de hasta 10 millones de pesos se transferirán en una sola cuota dentro de la cuenta sueldo del beneficiario.

Para los valores que se ubiquen entre los 10 millones y 20 millones de pesos, el desembolso se realizará en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Si la cifra se sitúa entre 20 millones y 30 millones de pesos, el pago se distribuirá en cinco cuotas.

Por último, en aquellas indemnizaciones que superen los 30 millones de pesos, el abono se extenderá a ocho cuotas mensuales. La primera cuota se acreditará dentro de los cinco días hábiles administrativos posteriores a la firma del convenio de desvinculación.