La derrota de Trump en las elecciones impactó en las bolsas pero luego comenzaron a recuperarse

Durante la tarde las bolsas de Asia se recuperaron. Foto: BBC

La primera reacción, en Asia

Las principales bolsas de Asia tuvieron una jornada de fuertes movimientos tras conocerse la contundente victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos. La primera reacción fue negativa, especialmente en los mercados tecnológicos, aunque durante la tarde se produjo una recuperación que permitió recortar buena parte de las pérdidas iniciales.

En Japón, el índice Nikkei 225 llegó a caer 3,6%, hasta tocar su nivel más bajo desde mayo. Las acciones de SoftBank, uno de los principales inversores de OpenAI, llegaron a desplomarse 8%, mientras que el fabricante de semiconductores Kioxia perdió más de 10%.

En Corea del Sur, el Kospi también sufrió la incertidumbre y llegó a retroceder 3,2%, arrastrado por las caídas de Samsung Electronics y SK Hynix.

En Hong Kong, el Hang Seng comenzó con pérdidas, pero luego revirtió la tendencia y llegó a avanzar 1,3%. La bolsa de Shanghái también pasó de terreno negativo a una suba de 1,7%. China, salió fortalecida ante la pobre performance de Trump y los republicanos.

Según The Wall Street Journal, el cambio de tendencia respondió a una mayor claridad sobre el escenario político estadounidense y a compras de oportunidad de los inversores.

El principal temor sigue siendo que el control demócrata del Congreso complique las inversiones en inteligencia artificial y tecnología, uno de los motores del crecimiento bursátil asiático.

La Argentina en Wall Street no sufre el impacto de la derrota de Trump

Las acciones que cotizan en Wall Street, las ADR's, no tuvieron las caídas generalizadas de los días en que el riesgo país trepó a un nivel del doble de principios de enero.

Globant fue la que más cayó, 3,7%. En el otro extremo, YPF subió 2,3%. En general la oscilación de las acciones va del 3,5 positivo al 3,7 negativo. Pero no tuvo las caídas generalizadas de estos días.

El riesgo país bajó 0,5% con relación al martes. De los 830 puntos se ubicó en 827 puntos básicos en el índice del JP Morgan.

Por último, el precio del barril internacional de petróleo (el brent) también bajó: de US$103,6 a US$101,68 este miércoles.

La preocupación por la inteligencia artificial y las inversiones tecnológicas

Uno de los principales interrogantes para los mercados es cómo impactará el nuevo equilibrio político en las inversiones tecnológicas, especialmente en el desarrollo de la inteligencia artificial, los semiconductores y los centros de datos.

La victoria demócrata en estados como Texas y Ohio también puede complicar algunos proyectos de construcción de grandes centros de procesamiento de datos, una industria que necesita inversiones millonarias y un marco regulatorio favorable.

El dólar y los bonos también sienten el impacto

En paralelo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense registraban bajas y el dólar retrocedía frente al euro y el yen. El oro, considerado un refugio frente a la incertidumbre, también avanzaba.

El desafío para los inversores será determinar cuánto puede cambiar la política económica de Trump con un Congreso bajo control demócrata. La Casa Blanca conserva el poder presidencial, pero tendrá mayores dificultades para impulsar su agenda legislativa.

La vlace para la Argentina está dada por poder seguir el rendimiento de las Acciones en Wall Street, los bonos y el riesgo país que se duplicó en solo 4 meses.