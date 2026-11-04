La derrota de Donald Trump tuvo su primer impacto -por orden de apertura- en las bolsas de Asia, de Europa y luego de Estados Unidos. La contundente victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos provocó movimientos en los mercados financieros y obligó a los inversores a recalcular sus expectativas sobre el futuro económico del país. Sin embargo, después de una primera reacción negativa, los principales indicadores de Wall Street comenzaron a recuperarse.
La derrota de Trump en las elecciones impactó en las bolsas pero luego comenzaron a recuperarse
Las bolsas asiáticas fueron las primeras que mostraron el efecto de la amplia derrota de Trump. En Wall Street Argentina no tuvo impactos
Según informó The Wall Street Journal, los contratos futuros del Dow Jones anticipaban una suba cercana a los 800 puntos para la apertura de este miércoles. El Nasdaq 100, que había llegado a caer 2,4% cuando comenzaron a conocerse los resultados electorales, también revirtió buena parte de las pérdidas.
El cambio de tendencia llegó después de que Donald Trump reconociera los resultados y manifestara su disposición a trabajar con los demócratas. Lo que hace presumir que el apodo que se autocolocó de "Mr. Veto" estará atenuado.
La primera reacción, en Asia
Las principales bolsas de Asia tuvieron una jornada de fuertes movimientos tras conocerse la contundente victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos. La primera reacción fue negativa, especialmente en los mercados tecnológicos, aunque durante la tarde se produjo una recuperación que permitió recortar buena parte de las pérdidas iniciales.
En Japón, el índice Nikkei 225 llegó a caer 3,6%, hasta tocar su nivel más bajo desde mayo. Las acciones de SoftBank, uno de los principales inversores de OpenAI, llegaron a desplomarse 8%, mientras que el fabricante de semiconductores Kioxia perdió más de 10%.
En Corea del Sur, el Kospi también sufrió la incertidumbre y llegó a retroceder 3,2%, arrastrado por las caídas de Samsung Electronics y SK Hynix.
En Hong Kong, el Hang Seng comenzó con pérdidas, pero luego revirtió la tendencia y llegó a avanzar 1,3%. La bolsa de Shanghái también pasó de terreno negativo a una suba de 1,7%. China, salió fortalecida ante la pobre performance de Trump y los republicanos.
Según The Wall Street Journal, el cambio de tendencia respondió a una mayor claridad sobre el escenario político estadounidense y a compras de oportunidad de los inversores.
El principal temor sigue siendo que el control demócrata del Congreso complique las inversiones en inteligencia artificial y tecnología, uno de los motores del crecimiento bursátil asiático.
La Argentina en Wall Street no sufre el impacto de la derrota de Trump
Las acciones que cotizan en Wall Street, las ADR's, no tuvieron las caídas generalizadas de los días en que el riesgo país trepó a un nivel del doble de principios de enero.
Globant fue la que más cayó, 3,7%. En el otro extremo, YPF subió 2,3%. En general la oscilación de las acciones va del 3,5 positivo al 3,7 negativo. Pero no tuvo las caídas generalizadas de estos días.
El riesgo país bajó 0,5% con relación al martes. De los 830 puntos se ubicó en 827 puntos básicos en el índice del JP Morgan.
Por último, el precio del barril internacional de petróleo (el brent) también bajó: de US$103,6 a US$101,68 este miércoles.
La preocupación por la inteligencia artificial y las inversiones tecnológicas
Uno de los principales interrogantes para los mercados es cómo impactará el nuevo equilibrio político en las inversiones tecnológicas, especialmente en el desarrollo de la inteligencia artificial, los semiconductores y los centros de datos.
La victoria demócrata en estados como Texas y Ohio también puede complicar algunos proyectos de construcción de grandes centros de procesamiento de datos, una industria que necesita inversiones millonarias y un marco regulatorio favorable.
El dólar y los bonos también sienten el impacto
En paralelo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense registraban bajas y el dólar retrocedía frente al euro y el yen. El oro, considerado un refugio frente a la incertidumbre, también avanzaba.
El desafío para los inversores será determinar cuánto puede cambiar la política económica de Trump con un Congreso bajo control demócrata. La Casa Blanca conserva el poder presidencial, pero tendrá mayores dificultades para impulsar su agenda legislativa.
La vlace para la Argentina está dada por poder seguir el rendimiento de las Acciones en Wall Street, los bonos y el riesgo país que se duplicó en solo 4 meses.
En pocas palabras
- La derrota de Trump impactó inicialmente en las bolsas asiáticas, europeas y de EE.UU., pero luego comenzaron a recuperarse.
- Los mercados tecnológicos sufrieron caídas significativas, aunque revirtieron pérdidas tras el reconocimiento de resultados por parte de Trump.
- En Argentina, las acciones (ADRs) en Wall Street no mostraron caídas generalizadas, con Globant como la más afectada y YPF subiendo.