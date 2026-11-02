Por la expulsión de la condenada Janina Ortiz, Diputados emitió dictamen favorable por unanimidad

Diputados de todos los bloques votaron, por unanimidad, excluir a Janina Ortiz. Está previsto que el miércoles sea expulsada. Foto: Cámara de Diputados de Mendoza

Tal como adelantó Diario UNO, la ex secretaria de Gobierno de Las Heras notificó mediante sus abogados que no concurriría a la convocatoria presencial ni haría uso de su descargo por escrito. Su representación técnica sostuvo que no consentirá el proceso legislativo y recordó que mantiene activa una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

En paralelo a la inminente destitución, la ex legisladora de La Unión Mendocina exige por la vía judicial cobrar los sueldos acumulados durante el período en que estuvo suspendida. El reclamo abarca unos 30 meses de haber retroactivo (desde marzo de 2024 hasta la fecha de la condena), una controversia que actualmente está bajo análisis del máximo tribunal provincial.

Juicio abreviado y el camino al recinto

El proceso para apartar a Ortiz cobró velocidad definitiva tras la sentencia judicial recaída semanas atrás. La ex funcionaria y su pareja, el ex intendente Daniel Orozco, aceptaron su responsabilidad en un juicio abreviado donde fueron condenados a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado doloso, vinculado al desvío de fondos públicos hacia la cooperativa "Manos a la Obra".

Con el dictamen favorable de Derechos y Garantías ya firmado, el expediente tomará estado parlamentario y será tratado este miércoles en la sesión ordinaria de Diputados. Para concretar la expulsión de Ortiz se requiere el voto de los dos tercios de los integrantes presentes del cuerpo, número que el oficialismo y sus aliados alcanzan holgadamente.

De confirmarse el resultado en el recinto, la Cámara notificará de inmediato a las autoridades electorales para formalizar el recambio de la banca.