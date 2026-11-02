La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza emitió este lunes, por unanimidad, un dictamen favorable para la exclusión definitiva de Janina Ortiz. De esta manera, el cuerpo legislativo quedó en condiciones de votar este miércoles en el recinto la expulsión de la diputada suspendida, luego de la condena penal que recibió por corrupción en el fuero judicial.
Por la expulsión de la condenada Janina Ortiz, Diputados emitió dictamen favorable por unanimidad
La comisión de Derechos y Garantías avaló la resolución para apartar a la ex funcionaria de Las Heras tras su condena por corrupción. La dirigente no se presentó a ejercer su defensa
El dictamen, firmado por los legisladores de los distintos bloques de la comisión que preside Julio Villafañe (PJ), aconseja aplicar el artículo 91 de la Constitución Provincial. La medida incluye además declarar la vacancia de la banca e instar a la Junta Electoral a notificar formalmente a quien sigue en la lista, la dirigente del PRO María Belén Castillo, para que tome juramento y asuma en el cuerpo.
La decisión de la comisión se adoptó luego de consumarse la inasistencia de Ortiz, quien había sido citada para este lunes a las 11 para ejercer su derecho a defensa.
Tal como adelantó Diario UNO, la ex secretaria de Gobierno de Las Heras notificó mediante sus abogados que no concurriría a la convocatoria presencial ni haría uso de su descargo por escrito. Su representación técnica sostuvo que no consentirá el proceso legislativo y recordó que mantiene activa una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
En paralelo a la inminente destitución, la ex legisladora de La Unión Mendocina exige por la vía judicial cobrar los sueldos acumulados durante el período en que estuvo suspendida. El reclamo abarca unos 30 meses de haber retroactivo (desde marzo de 2024 hasta la fecha de la condena), una controversia que actualmente está bajo análisis del máximo tribunal provincial.
Juicio abreviado y el camino al recinto
El proceso para apartar a Ortiz cobró velocidad definitiva tras la sentencia judicial recaída semanas atrás. La ex funcionaria y su pareja, el ex intendente Daniel Orozco, aceptaron su responsabilidad en un juicio abreviado donde fueron condenados a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado doloso, vinculado al desvío de fondos públicos hacia la cooperativa "Manos a la Obra".
Con el dictamen favorable de Derechos y Garantías ya firmado, el expediente tomará estado parlamentario y será tratado este miércoles en la sesión ordinaria de Diputados. Para concretar la expulsión de Ortiz se requiere el voto de los dos tercios de los integrantes presentes del cuerpo, número que el oficialismo y sus aliados alcanzan holgadamente.
De confirmarse el resultado en el recinto, la Cámara notificará de inmediato a las autoridades electorales para formalizar el recambio de la banca.
En pocas palabras
- Exclusión de Janina Ortiz: la comisión de Derechos y Garantías de Diputados avaló por unanimidad apartar a la ex funcionaria.
- Falta de defensa: Ortiz no se presentó a ejercer su derecho de defensa, pese a haber sido citada.
- Siguiente paso legislativo: el dictamen será tratado en el recinto este miércoles para votar su expulsión definitiva.