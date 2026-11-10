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Una multitud espera al papa León XIV para la vigilia con los jóvenes
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El papa León XIV sigue con sus actividades en su gira por Argentina. El domingo fue recibido por Javier Milei y este lunes encabezó una misa multitudinaria
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