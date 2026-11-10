en vivo 🔴 EN VIVO

Una multitud espera al papa León XIV para la vigilia con los jóvenes

Desde temprano los jóvenes se congregaron en Palermo para esperar al Santo Padre.

Desde temprano los jóvenes se congregaron en Palermo para esperar al Santo Padre.

Foto: Noticias Argentinas

El papa León XIV sigue con sus actividades en su gira por Argentina. El domingo fue recibido por Javier Milei y este lunes encabezó una misa multitudinaria

Diario UNO | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

EN VIVO