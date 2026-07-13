La Ciudad de Mendoza quedó entre las mejores 5 ciudades del país para criar niños

El Índice NIDO, según la fundación, busca medir las oportunidades de desarrollo durante los primeros años de vida a partir de cuatro grandes dimensiones: salud, educación, contexto socioeconómico y acceso a espacios verdes.

La combinación de estos indicadores permite conocer qué condiciones ofrece cada ciudad para el crecimiento y desarrollo infantil, una etapa considerada clave para el aprendizaje, la salud y el bienestar futuro.

Cómo se elaboró el Índice NIDO

El informe fue confeccionado a partir de información proveniente del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, registros educativos, indicadores sanitarios y relevamientos sobre espacios verdes.

Además, la herramienta cuenta con una plataforma pública e interactiva que permite consultar información con un alto nivel de detalle territorial. Los usuarios pueden acceder a datos por barrios e incluso por manzanas, lo que facilita identificar fortalezas y desafíos específicos dentro de cada ciudad, de acuerdo con la información oficial.

El objetivo del índice -continúa- es brindar una radiografía de las oportunidades de desarrollo en la primera infancia y aportar información que sirva de base para el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de niñas y niños en todo el país.