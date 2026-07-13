La Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz fueron ubicadas entre las 10 mejores ciudades de Argentina para el desarrollo de la primera infancia, de acuerdo con el Índice NIDO, una herramienta elaborada por la Fundación Bunge y Born junto con especialistas de UNICEF, CIPPEC y el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).
La Ciudad de Mendoza quedó entre las mejores 5 ciudades del país para criar niños
La capital mendocina ocupó el quinto lugar y Godoy Cruz el octavo en el Índice NIDO, un ranking nacional que evalúa las condiciones para el desarrollo de la primera infancia
El estudio analizó a municipios de más de 100.000 habitantes de todo el país y evaluó las condiciones que ofrecen para el desarrollo de niñas y niños de hasta 5 años. En ese ranking, la Ciudad de Mendoza se ubicó en el quinto puesto, mientras que Godoy Cruz quedó en el octavo lugar.
La Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz, entre las mejores del país
El ranking nacional es encabezado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Detrás aparecen Vicente López, Rafaela, Olavarría, la Ciudad de Mendoza, Junín, Paraná, Rosario, Godoy Cruz y Río Cuarto, que completan los diez primeros lugares.
El Índice NIDO, según la fundación, busca medir las oportunidades de desarrollo durante los primeros años de vida a partir de cuatro grandes dimensiones: salud, educación, contexto socioeconómico y acceso a espacios verdes.
La combinación de estos indicadores permite conocer qué condiciones ofrece cada ciudad para el crecimiento y desarrollo infantil, una etapa considerada clave para el aprendizaje, la salud y el bienestar futuro.
Cómo se elaboró el Índice NIDO
El informe fue confeccionado a partir de información proveniente del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, registros educativos, indicadores sanitarios y relevamientos sobre espacios verdes.
Además, la herramienta cuenta con una plataforma pública e interactiva que permite consultar información con un alto nivel de detalle territorial. Los usuarios pueden acceder a datos por barrios e incluso por manzanas, lo que facilita identificar fortalezas y desafíos específicos dentro de cada ciudad, de acuerdo con la información oficial.
El objetivo del índice -continúa- es brindar una radiografía de las oportunidades de desarrollo en la primera infancia y aportar información que sirva de base para el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de niñas y niños en todo el país.