El Mood Primavera llenará de música el Predio de la Virgen

Pasado Verde propone un encuentro completamente diferente con su público mendocino. La banda se une por primera vez a la Orquesta Filarmónica de Mendoza para expandir su universo sonoro a través del lenguaje sinfónico.

El repertorio recorrerá de manera inédita la discografía de la banda, combinando aquellas canciones que ya son himnos coreados por generaciones con adelantos exclusivos de su nuevo material. Con arreglos diseñados especialmente para la ocasión, el espectáculo propone un show de profunda impronta estética, pensado para los sentidos y diseñado como una invitación colectiva a conectar de forma directa y consciente con la música en vivo.

Pasado Verde está formado por:

Exequiel Stocco (voz).

Fabricio Potenzone (guitarra).

Leo Lémoli (batería).

Joaquín Ferreira Nazar (guitarra).

Franco Santillán (bajo).

Setas es una banda de nuevo rock mendocino formada en 2022 en Mendoza. El grupo se destaca por su sonido intenso, letras directas y una propuesta que revitaliza la escena del rock local. Actualmente, Setas está integrada por Jerónimo París, Pablo Cané, Memi Cecchini, Juan Martín Tejada e Iara Woods, y continúa trabajando en la consolidación de su identidad artística, el desarrollo de nuevas producciones y la expansión de su recorrido hacia escenarios de todo el país.

Setas será parte de la propuesta en el Predio de la Virgen.

Alejo Kía es la nueva encarnación solista de Alejo Llanes Vignale, músico y compositor nacido en Mendoza y con base en Buenos Aires. Con 24 años y más de una década de trayectoria sobre los escenarios, Alejo concibe su propuesta rockera como materia viva: visceral, poética, elegante y rebelde. Fue uno de los integrantes de Alejo y Valentín y trae sus canciones al Mood Primavera.

Néctar 02 se centra en las interpretaciones de las voces Marina y Rocío Villalba, por un lado, y en la solidez sonora que aportan las instrumentaciones de Elías Barbero, Matías Corvalán y Marco Senetiner Serú. Con su característica impronta lúdica, sensible y teatral, el grupo aprovechará este gran escenario.

Néctar 02.

Toby Deltín es un solista mendocino de gran proyección. Es ex integrante de Gauchito Club y Animauno y cuenta con dos discos realizados. En su último trabajo hay diez canciones que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El trabajo cuenta con destacadas colaboraciones de artistas de la escena mendocina.