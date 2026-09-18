El cantautor español Pedro Pastor desembarca en Mendoza el jueves 24 de septiembre, a las 21, para ofrecer un concierto único en el Teatro Independencia (ver más abajo). El show se enmarca en su gira latinoamericana "10 locos años descalzos", con la que celebra una década de trayectoria independiente y repasa las canciones más emblemáticas de su carrera. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma EntradaWeb (ver más abajo) y en la boletería de la sala.
Pedro Pastor llega a Mendoza para celebrar "10 locos años descalzos" en el Teatro Independencia
El cantautor español se presentará en el marco de su gira por Latinoamérica, repasando lo mejor de su discografía independiente
Con apenas 30 años y ocho trabajos discográficos editados, el artista madrileño es considerado uno de los referentes más destacados de la nueva canción de autor en español.
Hijo de Luis Pastor y sobrino de Pedro Guerra, ha sabido forjar un camino identitario propio que combina la fuerza de la lírica de protesta y el compromiso social con una rica paleta de ritmos de ambos continentes.
En sus composiciones conviven de manera fluida géneros como la cumbia, el funk, la música africana y el folklore latinoamericano. Esta fusión musical acompaña letras que cantan al cambio, la rebeldía, el amor y la mezcla como motor humano.
A lo largo de sus más de 15 años sobre las tablas y con más de 800 conciertos en una veintena de países, Pastor mantiene un modelo de gestión autogestivo y al margen de las grandes corporaciones discográficas.
El repertorio de la noche abarcará desde sus primeros materiales hasta su producción más reciente. Entre su discografía destacan títulos como:
- La vida plena (2014).
- Vulnerables (2019).
- Vueltas (2021).
- Escorpiano (2024).
- El álbum retrospectivo 10 locos años descalzos (2026).
La cita promete ser una velada de profunda conexión y celebración colectiva con el público mendocino.
FICHA TÉCNICA
- Pedro Pastor en Mendoza.
- Jueves 24 de septiembre.
- Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad).
- Entradas por EntradaWeb.
En pocas palabras
- Pedro Pastor en Mendoza: el cantautor español se presentará el jueves 24 de septiembre en el Teatro Independencia.
- Celebración y Gira: el show forma parte de su gira latinoamericana