Pedro Pastor llega a Mendoza para celebrar "10 locos años descalzos" en el Teatro Independencia

En sus composiciones conviven de manera fluida géneros como la cumbia, el funk, la música africana y el folklore latinoamericano. Esta fusión musical acompaña letras que cantan al cambio, la rebeldía, el amor y la mezcla como motor humano.

A lo largo de sus más de 15 años sobre las tablas y con más de 800 conciertos en una veintena de países, Pastor mantiene un modelo de gestión autogestivo y al margen de las grandes corporaciones discográficas.

El repertorio de la noche abarcará desde sus primeros materiales hasta su producción más reciente. Entre su discografía destacan títulos como:

La vida plena (2014).

Vulnerables (2019).

Vueltas (2021).

Escorpiano (2024).

El álbum retrospectivo 10 locos años descalzos (2026).

La cita promete ser una velada de profunda conexión y celebración colectiva con el público mendocino.

FICHA TÉCNICA