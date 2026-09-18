El pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza: agradable antes de un finde caluroso

Aumento de la temperatura para el fin de semana

Quienes tengan planes al aire libre podrán disfrutar de una especie de "veranito" anticipado durante los próximos días, ya que el calor ganará terreno en la provincia. Para el sábado se proyecta un salto importante en el termómetro, partiendo de una mínima de 12°C para alcanzar una máxima de 27°C en horas de la tarde, consolidándose como el día más caluroso de esta etapa.

El domingo las condiciones serán sumamente similares, manteniendo el ambiente de templado a cálido en los principales oasis cultivados, el Valle de Uco y las distintas zonas turísticas. La jornada dominical iniciará con 14°C de mínima y trepará hasta los 26°C de máxima.

Este escenario sostenido de buen tiempo acompañará a los mendocinos durante todo el fin de semana, justo antes de un moderado descenso en las temperaturas máximas previsto para el próximo lunes, que llegarán a los 20°C.