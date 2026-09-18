El pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza: agradable antes de un finde caluroso

El reporte del pronóstico del tiempo anticipa un viernes 18 de septiembre con nubosidad variable a lo largo de toda la jornada en Mendoza. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará entre algo y mayormente nublado, marcando un inicio de jornada fresco con una temperatura mínima que rondará los 10°C.
Hacia la tarde, se espera que la máxima alcance los 24°C, lo que configurará un escenario ideal para quienes transitan por el Gran Mendoza y sus alrededores. Las condiciones generales serán muy estables, ya que la probabilidad de precipitaciones se mantendrá firme en un 0% durante todo el día.
Además, la circulación del viento predominará netamente desde el sector norte con velocidades regulares que fluctuarán entre los 7 y los 22 kilómetros por hora, sin ráfagas intensas en el llano ni alertas meteorológicas que compliquen el panorama.
Aumento de la temperatura para el fin de semana
Quienes tengan planes al aire libre podrán disfrutar de una especie de "veranito" anticipado durante los próximos días, ya que el calor ganará terreno en la provincia. Para el sábado se proyecta un salto importante en el termómetro, partiendo de una mínima de 12°C para alcanzar una máxima de 27°C en horas de la tarde, consolidándose como el día más caluroso de esta etapa.
El domingo las condiciones serán sumamente similares, manteniendo el ambiente de templado a cálido en los principales oasis cultivados, el Valle de Uco y las distintas zonas turísticas. La jornada dominical iniciará con 14°C de mínima y trepará hasta los 26°C de máxima.
Este escenario sostenido de buen tiempo acompañará a los mendocinos durante todo el fin de semana, justo antes de un moderado descenso en las temperaturas máximas previsto para el próximo lunes, que llegarán a los 20°C.
En pocas palabras
- Clima en Mendoza: Se espera un viernes mayormente nublado con temperaturas agradables antes de un fin de semana caluroso.
- Pronóstico del viernes: Mínimas de 10°C y máximas de 24°C, sin probabilidad de lluvias y con vientos del norte.
- Fin de semana: Se anticipa un aumento de la temperatura, con máximas de hasta 27°C el sábado y 26°C el domingo.