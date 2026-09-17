Mendoza Bureau avanza con consejo asesor municipal de turismo de reuniones

En esta oportunidad también se realizó la presentación de nuevo ecosistema de plataformas virtuales, con desarrollo de tecnología inmersiva virtual 360°, un formulario de cotización para compradores nacionales e internacionales, un portal colaborativo donde se podrán visualizar todos los eventos futuros a desarrollarse en Mendoza y se sumarán al tablero del Observatorio de Turismo de Reuniones. Esta iniciativa está destinada a fortalecer la promoción y visibilidad de la oferta turística y de servicios de Mendoza Bureau mediante tours virtuales 360°, que permitirán a las empresas exhibir los productos, servicios y espacios desde cualquier parte del mundo, como si estuvieran allí de manera presencial.

Paradoja en el Turismo de Reuniones

El Observatorio de Turismo de Reuniones de Mendoza (OTRM) ha presentado los resultados de su último relevamiento de datos, una herramienta clave que funciona como brújula estratégica para el sector. Este análisis exhaustivo no solo permite diagnosticar con precisión el escenario actual del mercado, sino también auditar el impacto de las acciones vigentes y definir el rumbo de las futuras gestiones y participaciones en ferias para consolidar una base sólida, anticiparse a las tendencias y potenciar su competitividad a largo plazo.

Ayer durante la presentación de los Resultado del Observatorio de Turismo de Reuniones de Mendoza Bureau (OTRM), se confirma lo que venían advirtiendo los empresarios del sector privado ya que la medición del impacto económico bajo de 350 a 238,8 millones de dólares cuando se compara 2024 vs. 2025, como resultado de escasos congresos internacionales que son los que generan ingresos producto de divisas como servicio de exportación, menor cantidad y gasto promedio de participantes y empresas nacionales que han reducido sus presupuestos e inversión en capacitaciones.

Mendoza se posiciona en el sexto lugar del prestigioso Ranking ICCA, la métrica internacional que audita el Turismo de Reuniones (MICE) a nivel global. Si bien la Ciudad de Buenos Aires lidera con comodidad el podio nacional y actúa como el gigante indiscutido del sector, la atención se centra en la batalla del interior. En esta dinámica, Mendoza ha quedado rezagada detrás de competidores directos como Córdoba y Rosario, una situación que despierta interrogantes profundos en el sector privado dado el desequilibrio de infraestructura a favor de la provincia cuyana.

Desde una perspectiva puramente operativa y logística, Mendoza cuenta con ventajas cualitativas sustanciales frente a sus rivales directos. La provincia ostenta la mayor cantidad de hoteles 5 estrellas de todo el interior de la Argentina, un activo crítico para albergar comitivas internacionales de alta exigencia que buscan estándares de lujo y servicios de alta gama.

A esta robusta planta hotelera se le suma una conectividad aérea internacional estratégica que supera con holgura la realidad de plazas como Rosario. Mientras que la ciudad santafesina sufre históricas limitaciones en sus frecuencias de vuelos directos al exterior, obligando al tráfico internacional a canalizarse casi con exclusividad a través de Ezeiza o Aeroparque, Mendoza opera de manera consolidada como un hub regional con conexiones directas a los principales centros de distribución del continente, tales como Santiago de Chile, San Pablo, Río de Janeiro, Lima y Panamá

La brecha entre infraestructura y captación de eventos

¿Cómo se explica entonces que destinos con menor densidad de infraestructura premium logren validar un mayor volumen de congresos internacionales homologados por la ICCA?

La respuesta parece encontrarse en la dinámica del mercado asociativo global, la agilidad de la estrategia pública que junto a bureaus locales trabajen para traccionar candidaturas complejas y las proyecciones macroeconómicas del sector.

Según el último informe del Observatorio Turismo de Reuniones 2025 elaborado por Mendoza Bureau junto a OCICO, la provincia transita una fase de contracción en sus métricas clave.

Impacto Económico: Cayó de un rango de USD 350 millones en 2024 a USD 238 millones estimados en 2025.

Gasto Real y Estadía: Muestran una clara tendencia a la baja, con estadías promedio que perforarían los 2 días de duración.

Mientras Córdoba y Rosario capitalizan la cercanía con la zona núcleo y una intensa agenda corporativa-académica nacional que logra derramar hacia el plano internacional, Mendoza se enfrenta al desafío de convertir sus ventajas comparativas (hotelería de lujo, conectividad y el fuerte imán del enoturismo) en un volumen sostenido de postulaciones ganadas. Tener el mejor hardware hotelero del interior no es suficiente si las variables del contexto económico contraen la demanda y el gasto real de los asistentes.

El diagnóstico del sector es transparente: la infraestructura está consolidada, pero la coyuntura obliga a reformular las estrategias de captación para que el destino no siga cediendo terreno ante plazas que, con menos recursos físicos, demuestran mayor efectividad en la métrica internacional.