Los Cumpas festejan 50 años de carrera sobre los escenarios. La cita es el 18 de septiembre, a las 21:30, en el Teatro Quintanilla (Plaza Independencia). Las entradas están a la venta en EntradaWeb.
Los Cumpas celebran 50 años con "Humor de Buenas Cepas"
El histórico dúo mendocino festeja medio siglo sobre los escenarios con un espectáculo que recorre cinco décadas de humor, música, personajes y recuerdos.
En 1976, Oscar y Franklin Henríquez comenzaban a presentarse como Los Cumpas, sin imaginar que aquel dúo nacido entre guitarras, imitaciones y humor llegaría a convertirse en uno de los nombres más queridos y longevos de la escena mendocina. Cincuenta años después, vuelven al escenario para celebrar esa historia con “50 Años con Humor de Buenas Cepas”, un espectáculo especialmente creado para recorrer cinco décadas de risas, música y cultura popular.
La propuesta no será simplemente una recopilación de grandes éxitos. Los Cumpas reconstruirán parte de su historia desde aquellos primeros años en La Casona, el recordado restaurant-show mendocino donde comenzaron a desarrollar profesionalmente su humor y donde el público empezó a conocer a aquellos “hermanitos Henríquez” que hacían imitaciones y que poco después quedarían definitivamente bautizados como Los Cumpas.
El espectáculo viajará por distintas épocas a través de personajes, imitaciones, cuentos clásicos, canciones, recuerdos y publicidades de aquellos años, combinando material histórico con nuevas intervenciones. El recorrido recuperará además distintas referencias de la televisión, la música y las costumbres argentinas que acompañaron al dúo durante su carrera.
La música tendrá un lugar central
Los Cumpas nacieron ligados a la guitarra y al folklore antes de que la imitación y el humor fueran ocupando cada vez más espacio en sus presentaciones. Esa combinación entre música, humor y una identidad profundamente mendocina terminó convirtiéndose en una de sus principales marcas artísticas.
A lo largo de cinco décadas, Los Cumpas llevaron su humor desde Mendoza a escenarios de todo el país, incluyendo festivales como Jesús María y Cosquín, además de innumerables teatros, festivales y presentaciones.
En ese recorrido hicieron de la tonada mendocina, la observación cotidiana, la música y la imitación una identidad propia. “50 Años con Humor de Buenas Cepas” propone así un encuentro entre los Cumpas de 1976 y los de 2026: una celebración de la memoria, pero fundamentalmente de un dúo que medio siglo después continúa subiéndose al escenario para hacer reír.
En pocas palabras
- Los Cumpas: Celebran 50 años de trayectoria con el espectáculo "Humor de Buenas Cepas".
- El show: Recorrerá cinco décadas de humor, música, personajes y recuerdos del dúo mendocino.
- Entradas: Se encuentran a la venta a través de EntradaWeb para la función del 18 de septiembre.