Los Cumpas celebran 50 años con "Humor de Buenas Cepas"

El espectáculo viajará por distintas épocas a través de personajes, imitaciones, cuentos clásicos, canciones, recuerdos y publicidades de aquellos años, combinando material histórico con nuevas intervenciones. El recorrido recuperará además distintas referencias de la televisión, la música y las costumbres argentinas que acompañaron al dúo durante su carrera.

La música tendrá un lugar central

Los Cumpas nacieron ligados a la guitarra y al folklore antes de que la imitación y el humor fueran ocupando cada vez más espacio en sus presentaciones. Esa combinación entre música, humor y una identidad profundamente mendocina terminó convirtiéndose en una de sus principales marcas artísticas.

A lo largo de cinco décadas, Los Cumpas llevaron su humor desde Mendoza a escenarios de todo el país, incluyendo festivales como Jesús María y Cosquín, además de innumerables teatros, festivales y presentaciones.

En ese recorrido hicieron de la tonada mendocina, la observación cotidiana, la música y la imitación una identidad propia. “50 Años con Humor de Buenas Cepas” propone así un encuentro entre los Cumpas de 1976 y los de 2026: una celebración de la memoria, pero fundamentalmente de un dúo que medio siglo después continúa subiéndose al escenario para hacer reír.