Mendoza vuelve a ser escenario de una nueva presentación de Bart Skils, uno de los referentes indiscutidos de la escena techno internacional. En esta séptima visita a la provincia confirma el vínculo especial que el artista ha construido con el público local a lo largo de los años. El evento se realizará el sábado 19 de septiembre, desde las 17 en Quinta Las Rosas (Callejón Escorihuela 2042), y es organizado por Todo Producciones, la productora mendocina responsable de traer al artista en cada una de sus visitas. Las entradas se consiguen en Passline.
Bart Skils vuelve a Mendoza por séptima vez de la mano de Todo Producciones
Como antesala del show, Bart Skils recibirá un reconocimiento oficial por parte de la Legislatura de Mendoza. Será el jueves 17 de septiembre a las 9
Reconocimiento oficial en la Legislatura de Mendoza
Como antesala del show, Bart Skils recibirá un reconocimiento oficial por parte de la Legislatura de Mendoza. El acto se llevará a cabo el jueves 17 de septiembre a las 9, en homenaje a su trayectoria y a su vínculo sostenido con la provincia a partir de sus reiteradas presentaciones en Mendoza.
Durante la ceremonia se realizará la entrega de un diploma y de una copia del decreto mediante el cual se formaliza la distinción, que sería entregada por la vicegobernadora de Mendoza.
El reconocimiento pone en valor el vínculo que Bart Skils ha construido con Mendoza a lo largo de sus diferentes visitas, y el impacto que sus presentaciones generan en la provincia tanto desde el plano cultural como en su aporte al turismo, la generación de trabajo y el movimiento económico asociado a este tipo de eventos.
Todo Producciones: 9 años apostando a la música electrónica en Mendoza
Detrás de cada una de las visitas de Bart Skils está Todo Producciones, una productora mendocina con 9 años de trayectoria y una impronta muy particular dentro de la escena electrónica y tecno de la región. Su trabajo sostenido en el tiempo fue clave para consolidar a Mendoza como una plaza relevante para el género, y para construir el vínculo de confianza que hoy le permite volver a traer a un artista de esta talla por séptima vez consecutiva.
Federico Becerra, de Todo Producciones, destacó la importancia de esta relación a largo plazo con el artista: “Que Bart Skils vuelva a elegirnos por séptima vez no es casualidad, es el resultado de muchos años de trabajo y de la confianza que construimos con él y con el público mendocino. Cada visita suya es una fiesta distinta, y esta va a ser especial por todo lo que representa este reconocimiento de la Legislatura. Arrancamos a las 17 y esto no para hasta que salga el sol, así que el que se lo pierde se pierde una noche entera. Los esperamos este sábado 19 en Quinta Las Rosas”.
Datos del evento
- Artista principal: Bart Skils
- Line up: Twenty Six, LØVØ, P11
- Fecha: Sábado 19 de septiembre
- Horario de inicio: 17 hs
- Duración: hasta el amanecer
- Lugar: Quinta Las Rosas
- Producción: Todo Producciones
- Contacto comercial: +54 9 2616 39-1612
En pocas palabras
- Bart Skils: El DJ internacional de techno se presentará por séptima vez en Mendoza.
- Reconocimiento: Recibirá un homenaje oficial de la Legislatura de Mendoza el jueves 17 de septiembre.
- Evento: El show será el sábado 19 de septiembre en Quinta Las Rosas, con entradas en Passline.