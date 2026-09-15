Bart Skils vuelve a Mendoza por séptima vez de la mano de Todo Producciones

El reconocimiento pone en valor el vínculo que Bart Skils ha construido con Mendoza a lo largo de sus diferentes visitas, y el impacto que sus presentaciones generan en la provincia tanto desde el plano cultural como en su aporte al turismo, la generación de trabajo y el movimiento económico asociado a este tipo de eventos.

Todo Producciones: 9 años apostando a la música electrónica en Mendoza

Detrás de cada una de las visitas de Bart Skils está Todo Producciones, una productora mendocina con 9 años de trayectoria y una impronta muy particular dentro de la escena electrónica y tecno de la región. Su trabajo sostenido en el tiempo fue clave para consolidar a Mendoza como una plaza relevante para el género, y para construir el vínculo de confianza que hoy le permite volver a traer a un artista de esta talla por séptima vez consecutiva.

Federico Becerra, de Todo Producciones, destacó la importancia de esta relación a largo plazo con el artista: “Que Bart Skils vuelva a elegirnos por séptima vez no es casualidad, es el resultado de muchos años de trabajo y de la confianza que construimos con él y con el público mendocino. Cada visita suya es una fiesta distinta, y esta va a ser especial por todo lo que representa este reconocimiento de la Legislatura. Arrancamos a las 17 y esto no para hasta que salga el sol, así que el que se lo pierde se pierde una noche entera. Los esperamos este sábado 19 en Quinta Las Rosas”.

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