Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez llegan a Mendoza con "Ni Media Palabra"

Durante una noche cualquiera, Dedé (Nicolás Cabré), un reconocido conductor de televisión, recibe en su departamento a Chema (Mariano Martínez), su productor y amigo de toda la vida. Sin embargo, la reunión toma un giro inesperado cuando ambos son sorprendidos por Nelson (Marcos "Bicho" Gómez), un ex participante de uno de los programas de Dedé que irrumpe decidido a cobrar venganza por una presunta estafa sufrida durante su paso por la televisión.

A partir de ese encuentro explosivo, comienzan a salir a la luz viejos secretos, reproches y situaciones tan absurdas como desopilantes, dando lugar a una comedia de ritmo vertiginoso, donde nada resulta ser lo que parece.