Luego de convertirse en uno de los grandes éxitos de la cartelera teatral argentina, la comedia "Ni Media Palabra" llega a Mendoza con una gira que reunirá sobre el escenario a Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Marcos "Bicho" Gómez, protagonistas de una comedia que conquistó al público con funciones a sala llena en Villa Carlos Paz y la emblemática calle Corrientes.
Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez llegan a Mendoza con "Ni Media Palabra"
Tras conquistar al público en Villa Carlos Paz y la calle Corrientes, la exitosa comedia recorrerá General Alvear, San Rafael, Tunuyán y Godoy Cruz con cuatro únicas funciones. Las entradas ya se encuentran disponibles para todas las presentaciones.
Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez en Mendoza
La gira mendocina de la obra "Ni media palabra" será desde el jueves 17 al domingo 20 de septiembre. Tendrá las siguientes funciones:
- Jueves 17 de septiembre, a las 20:30, en el Cine Teatro Antonio Lafalla (Av. Alvear Oeste 437, General Alvear). Entradas en la web del teatro y en boletería.
- Viernes 18 de septiembre, a las 21, en el Cine Teatro Roma de San Rafael (Av. Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael). Entradas en EntradaWeb.
- Sábado 19 de septiembre, a las 21:30, en el Auditorio Municipal de Tunuyán. Entradas en EntradaWeb.
- Domingo 20 de septiembre, a las 20 y 22 en el Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Entradas en EntradaWeb.
Ni media palabra: sinopsis
Con un humor que combina situaciones inesperadas, tensión y grandes actuaciones, la obra propone una historia atrapante que mantiene al público entre carcajadas de principio a fin.
Durante una noche cualquiera, Dedé (Nicolás Cabré), un reconocido conductor de televisión, recibe en su departamento a Chema (Mariano Martínez), su productor y amigo de toda la vida. Sin embargo, la reunión toma un giro inesperado cuando ambos son sorprendidos por Nelson (Marcos "Bicho" Gómez), un ex participante de uno de los programas de Dedé que irrumpe decidido a cobrar venganza por una presunta estafa sufrida durante su paso por la televisión.
A partir de ese encuentro explosivo, comienzan a salir a la luz viejos secretos, reproches y situaciones tan absurdas como desopilantes, dando lugar a una comedia de ritmo vertiginoso, donde nada resulta ser lo que parece.
En pocas palabras
- Gira teatral: La comedia "Ni Media Palabra" conNicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez llega a Mendoza.
- Funciones: Se presentará del 17 al 20 de septiembre en General Alvear, San Rafael, Tunuyán y Godoy Cruz.
- Entradas: Ya se encuentran disponibles para las cuatro funciones programadas en la provincia.