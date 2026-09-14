Se viene una nueva función de la comedia "No te enamores de nadie"

Ir a ver “No te enamores de nadie” es una salida perfecta para desconectar, reírse y responder una gran pregunta: ¿es posible mantener al margen al amor?. Una oportunidad imperdible para descubrir en primera persona el porqué de este éxito rotundo.

No te enamores de nadie: los artistas

Marcelo Lacerna: referente indiscutido del teatro mendocino, acumula más de cuatro décadas de trayectoria en las tablas. Egresado con Diploma de Honor de la Escuela de Teatro de la UNCuyo, integró importantes grupos como el Joven Teatro Goethe y Cajamarca Teatro, y participó en numerosas obras que marcaron la cartelera provincial.

Su labor trasciende la actuación: fue director del Grupo de Carreras de Artes del Espectáculo de la UNCuyo, subdirector de Espacios Culturales del Instituto Provincial de la Cultura, delegado administrativo de la Asociación Argentina de Actores en Mendoza y representante provincial ante el Instituto Nacional del Teatro. Como actor es ampliamente conocido por su histórica dupla con Ernesto 'El Flaco' Suárez, con quien lleva más de 28 años haciendo reír al público mendocino con La Sanata y Ni fu ni fa, ambas basadas en textos de Roberto Fontanarrosa. También integra el elenco de Rotos de amor -comedia que cumplió 15 años ininterrumpidos en cartelera en 2026- y es coprotagonista, junto a Aníbal Villa, de Glorias del Este, seleccionada para el Festival de Estrenos.

Silvia Saboini: actriz y humorista mendocina con una personalidad escénica inconfundible, Silvia Saboini es una de las figuras más queridas de la comedia local. Forma parte del dúo Colgadísimas junto a Melly Onofri, una sociedad artística con más de 20 años de trayectoria que celebra en 2026 dos décadas de humor sobre los escenarios de Mendoza y el país.

Con espectáculos que combinan personajes, música y situaciones cotidianas llevadas al absurdo, el dúo ha cosechado el aplauso del público en teatros como el Quintanilla, el Espacio Cultural Julio Le Parc y el Teatro Municipal Luis Encio Bianchi de Rivadavia, entre otros. Su catálogo incluye títulos como El Club del Klinex, Sí, Señora, Colgadísimas, Todo Incluido, Docentes al palo y Las buscavidas. También compartió escenario con Los Cumpas. Saboini se destaca además por su trabajo como escritora e intérprete de sus propios textos, dándole a cada espectáculo un sello de autoría genuina.

Saboini y Lacerna en un pasaje de "No te enamores de nadie", genial propuesta local para reírse y desconectar.

Aníbal Villa: actor, autor y director, Aníbal Villa es uno de los artistas más completos y respetados del teatro mendocino. Su carrera comenzó en los elencos juveniles de Lita Tancredi y continuó con el grupo La Libélula, dirigido por Claudio Martínez, con quien realizó una vasta producción que incluyó títulos como La máquina de jugar, Ensalada de juguetes, Los superhéroes también toman la leche y Postales Argentinas, entre otros.

Participó como actor en la Comedia Municipal Cristóbal Arnold en obras como La Nona, Democracia en el bar y Tartufo, el impostor, además de espectáculos de humor y café concert como Hagamos la partuza, Kamikaze, Ataque de pánico y Maestras del humor. Es parte del elenco original de Rotos de amor desde su estreno en 2012 y protagoniza junto a Marcelo Lacerna Glorias del Este, comedia cuya dramaturgia es de su autoría, seleccionada para el Festival de Estrenos y aplaudida por temporadas sucesivas en el Teatro Quintanilla y otras salas de la provincia.

En "No te enamores de nadie", Villa asume también la dramaturgia de la obra, consolidando así su rol como creador integral de la escena mendocina.