El "Festival de los Peques" será este domingo 13 de septiembre la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). A las 17 comenzará con “Radio Aventura en el laberinto”, un espectáculo infantil e interactivo que combina teatro, narración, música, juegos y humor. La propuesta, presentada por Laberinto Cuentos y Radio Aventura, invita a chicos y grandes a participar activamente de una aventura en la que las canciones, los personajes y los desafíos convierten al público en protagonista.
"Festival de los peques" en el Le Parc
La Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc será escenario del Festival de los Peques, una propuesta destinada a las infancias y al público familiar que reunirá, en una misma jornada, dos espectáculos con diferentes lenguajes y propuestas escénicas.
El elenco de esta propuesta está integrado por Lila Medina y Agustina Terranova, por Laberinto Cuentos y Alejandro Gámez, Nicolás Riquero y Camila Acosta, por Radio Aventura.
A las 18.30, será el turno de “Mi lugar en el mundo”, una obra infantil protagonizada por niños y jóvenes que aborda temáticas vinculadas con la búsqueda de la propia identidad, los sueños y la creatividad.
La historia tiene como protagonista a Zaira, una niña que atraviesa diferentes actividades en busca de aquello que realmente la apasiona. Su encuentro con Terpsícore, la diosa de la danza, marcará un punto de inflexión y la llevará a descubrir en el arte y la danza una nueva forma de expresión. A lo largo de su recorrido, Zaira también descubrirá que puede ayudar a otras personas a recuperar sus sueños y encontrar su propio lugar en el mundo.
La obra cuenta con dirección de Camila Vitoloni y Anita Arrieta, co-coreografía de Débora Kaul y la participación de un elenco de niñas que interpreta a los personajes más jóvenes de la historia.
Una jornada dedicada a las infancias
Festival de los Peques propone reunir dos espectáculos de características diferentes en una jornada común, ofreciendo al público una programación que atraviesa distintos lenguajes de las artes escénicas.
La primera propuesta apuesta por la participación, el juego y la interacción, mientras que la segunda utiliza la danza y la narrativa escénica para abordar temas relacionados con los sueños, la identidad y la creatividad.
De esta manera, el festival plantea un espacio de encuentro para las familias y, especialmente, para que las infancias puedan acercarse al teatro, la música, la danza y la imaginación a través de propuestas pensadas para ellas.
La cita será el domingo 13 de septiembre, con funciones a las 17 y 18.30, en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc . La entrada para cada espectáculo tiene un valor de $10.000 y pueden adquirirse en EntradaWeb.
En pocas palabras
- Festival de los Peques: Se presenta este domingo en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc.
- Propuestas: Incluye los espectáculos interactivos “Radio Aventura en el laberinto” y “Mi lugar en el mundo”.
- Entrada: El valor es de $10.000 por espectáculo y se adquiere en EntradaWeb.