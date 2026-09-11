"Festival de los peques" en el Le Parc

La historia tiene como protagonista a Zaira, una niña que atraviesa diferentes actividades en busca de aquello que realmente la apasiona. Su encuentro con Terpsícore, la diosa de la danza, marcará un punto de inflexión y la llevará a descubrir en el arte y la danza una nueva forma de expresión. A lo largo de su recorrido, Zaira también descubrirá que puede ayudar a otras personas a recuperar sus sueños y encontrar su propio lugar en el mundo.

La obra cuenta con dirección de Camila Vitoloni y Anita Arrieta, co-coreografía de Débora Kaul y la participación de un elenco de niñas que interpreta a los personajes más jóvenes de la historia.

Una jornada dedicada a las infancias

Festival de los Peques propone reunir dos espectáculos de características diferentes en una jornada común, ofreciendo al público una programación que atraviesa distintos lenguajes de las artes escénicas.

La primera propuesta apuesta por la participación, el juego y la interacción, mientras que la segunda utiliza la danza y la narrativa escénica para abordar temas relacionados con los sueños, la identidad y la creatividad.

De esta manera, el festival plantea un espacio de encuentro para las familias y, especialmente, para que las infancias puedan acercarse al teatro, la música, la danza y la imaginación a través de propuestas pensadas para ellas.

La cita será el domingo 13 de septiembre, con funciones a las 17 y 18.30, en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc . La entrada para cada espectáculo tiene un valor de $10.000 y pueden adquirirse en EntradaWeb.