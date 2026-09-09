Mateo Sujatovich llega a la Ciudad de Mendoza con un show en formato solista

“Vuelvo a girar solo, acompañado de mis instrumentos. La idea de reversionar mis canciones y descubrirlas de nuevo me entusiasma mucho”, expresó Sujatovich sobre esta nueva etapa, que recorrerá más de cincuenta ciudades de veinte países.

Esta no es la primera experiencia de Mateo en este formato. En 2023, su "Solo Tour" recorrió más de 20 ciudades en 6 países y tuvo 5 funciones agotadas en el Teatro Gran Rex. Ahora, el artista retoma aquella experiencia y la amplía con una nueva gira internacional que comenzará en septiembre y tendrá sus primeras fechas en Argentina, Uruguay, Chile y Colombia.

Magnolia Monti será la artista invitada

La noche en el Teatro Mendoza también tendrá presencia mendocina. Magnolia Monti será la encargada de abrir el concierto, luego de haber sido elegida por el público a través de la convocatoria “Mateo te presenta a vos”.

La mendocina Magnolia Monti abrirá el show de Conociendo Rusia.

La cantautora es una de las referentes de la escena joven de la provincia y se caracteriza por una propuesta que combina distintos géneros y sonoridades. Su reciente trabajo, Nómada, refleja esa búsqueda artística al vincular elementos regionales con sonidos contemporáneos, transitando por géneros como la zamba, el bolero, el afrobeat y el soul.