Mateo Sujatovich regresa a la Capital mendocina. El líder de Conociendo Rusia se presentará este sábado 12 de septiembre a las 21 en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) en el marco de su nueva gira en formato solista. Se trata de una propuesta íntima y despojada en la que recorrerá sus canciones acompañado solo por sus instrumentos, sin banda. Las entradas se encuentran disponibles en Tuentrada.com y en Maxi Mall (Ciudad).
Mateo Sujatovich llega a la Ciudad de Mendoza con un show en formato solista
Conociendo Rusia se presenta con un formato especial en el Teatro Mendoza. El músico, que tendrá como artista invitada a la mendocina Magnolia Monti, llega con una propuesta íntima y despojada, acompañado únicamente por sus instrumentos
Luego del éxito del "Jet Love Tour", el artista llega con una propuesta diferente en la que deja de lado el formato de banda para reencontrarse con sus canciones desde un lugar más íntimo y cercano. La voz, la guitarra y el piano serán los protagonistas de una noche pensada para generar un vínculo directo con el público.
En este nuevo recorrido, Sujatovich revisita canciones de los cuatro discos de estudio de Conociendo Rusia y las interpreta desde una nueva perspectiva. El formato solista permite que aparezcan otros matices, silencios y texturas, poniendo el foco en la esencia de cada canción y en la conexión que se genera con quienes están del otro lado del escenario.
“Vuelvo a girar solo, acompañado de mis instrumentos. La idea de reversionar mis canciones y descubrirlas de nuevo me entusiasma mucho”, expresó Sujatovich sobre esta nueva etapa, que recorrerá más de cincuenta ciudades de veinte países.
Esta no es la primera experiencia de Mateo en este formato. En 2023, su "Solo Tour" recorrió más de 20 ciudades en 6 países y tuvo 5 funciones agotadas en el Teatro Gran Rex. Ahora, el artista retoma aquella experiencia y la amplía con una nueva gira internacional que comenzará en septiembre y tendrá sus primeras fechas en Argentina, Uruguay, Chile y Colombia.
Magnolia Monti será la artista invitada
La noche en el Teatro Mendoza también tendrá presencia mendocina. Magnolia Monti será la encargada de abrir el concierto, luego de haber sido elegida por el público a través de la convocatoria “Mateo te presenta a vos”.
La cantautora es una de las referentes de la escena joven de la provincia y se caracteriza por una propuesta que combina distintos géneros y sonoridades. Su reciente trabajo, Nómada, refleja esa búsqueda artística al vincular elementos regionales con sonidos contemporáneos, transitando por géneros como la zamba, el bolero, el afrobeat y el soul.
En pocas palabras
- Mateo Sujatovich: el líder de Conociendo Rusia se presenta en formato solista el sábado 12 en el Teatro Mendoza.
- Propuesta íntima: el músico recorrerá sus canciones acompañado solo por sus instrumentos, en una versión despojada.
- Artista invitada: Magnolia Monti será la encargada de abrir la noche, seleccionada por convocatoria.