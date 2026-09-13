semaEl 19 de septiembre a las 21 Los Fabulosos Cádillacs regresan a Mendoza. Se presentarán en el Teatro Griego Frank Romero Day y las entradas (segunda preventa agotada) se pueden conseguir en el sitio www.feverup.com con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés con VISA y Mastercard.
Los Fabulosos Cadillacs en Mendoza: tercera preventa de entradas para un show de categoría mundial
e Los Cádillacs celebran cuatro décadas de trayectoria con un show único en el Teatro Griego Frank Romero Day que además contará con Gisel y La Skandalosa Tripulación como bandas invitadas
La presentación en nuestra provincia es parte de su LFC Tour 2026 40 Aniversario, una gira mundial que recorre América Latina, Estados Unidos y Europa. Además contará con la presencia de las propuestas mendocinas Gisel y La Skandalosa Tripulación.
Fabulosos Cádillacs en Mendoza: precio de las entradas
Los tickets para el show de Los Fabulosos Cádillacs van de los $50.000 a $150.000.
- Platea general Sur-Norte $50.000
- Platea General Tempranillo $60.000
- Campo $70.000
- Platea VIP Malbec $90.000-$100.000 (zona central)
- Platea VIP Zone 1-2-3 $150.000
Los Fabulosos Cádillacs en Mendoza
Hay bandas que marcan una época y otras que terminan convirtiéndose en parte de la vida de millones de personas. A 40 años de sus comienzos, Los Fabulosos Cadillacs ocupan un lugar único en la escena de la música latinoamericana, con un repertorio que trascendió generaciones y se transformó en una colección de himnos populares.
“Matador”, “Vasos Vacíos”, “Mal Bicho”, “Siguiendo la Luna” y “Manuel Santillán, El León” son algunas de las canciones que forman parte de una obra que sigue vigente y continúa emocionando a públicos de todas las edades.
La banda liderada por Vicentico y Flavio Cianciarulo mantiene intacta su capacidad de convocatoria. El LFC Tour 2026 los encuentra recorriendo escenarios de América, Europa y Estados Unidos, reafirmando el alcance global de una propuesta artística que derribó fronteras y se convirtió en una referencia fundamental de la música en español.
Una celebración de 40 años
Dueños de una de las trayectorias más influyentes y perdurables del rock latinoamericano, Los Fabulosos Cadillacs construyeron una identidad propia que fusionó rock, ska, reggae, punk y ritmos latinos, dando forma a un sonido que dejó una huella imborrable en la cultura popular.
A lo largo de su historia, los Cádillacs cosecharon reconocimientos internacionales, giras multitudinarias y momentos decisivos que consolidaron su lugar entre los grandes nombres de la música iberoamericana.
Desde el emblemático MTV Unplugged hasta sus reconocimientos en los Latin Grammy y el Grammy anglo, los Cadillacs consolidaron una trayectoria única, con una proyección global que los ubica entre las bandas más influyentes de su generación.
Con una puesta impactante y un repertorio que atraviesa generaciones, el sábado 19 de septiembre Mendoza será parte de esta celebración histórica. El Teatro Griego Frank Romero Day recibirá a una banda que convirtió sus canciones en memoria colectiva y que, cuatro décadas después, sigue demostrando por qué su música sigue vigente.
En pocas palabras
- Los Fabulosos Cadillacs celebran 40 años de trayectoria con un show único en Mendoza.
- Las entradas para el concierto en el Teatro Griego Frank Romero Day se agotaron en su segunda preventa.
- Los tickets para el show, parte de su gira mundial LFC Tour 2026, van desde $50.000 hasta $150.000.