Tras haber cautivado al público local en su reciente estreno, Jessica Echegaray regresa con una nueva función del espectáculo de stand up “Fastidiosa”. La cita tendrá lugar el próximo sábado 19 de septiembre, a las 21.30, en la Sala 3 de la Nave Cultural (Las Cubas 201, Ciudad). Las entradas para la nueva función de “Fastidiosa” ya se encuentran disponibles por EntradaWeb y en la boletería de la sala.
Jessica Echegaray vuelve con "Fastidiosa", el show que transforma las obsesiones cotidianas en humor
Después de un gran debut, la actriz y comediante mendocina vuelve al escenario para redoblar la apuesta de este espectáculo que ya conquistó al público. Otra noche a pura carcajada y complicidad.
Definida por ella misma como “actriz, comediante y profesional en complicarme sola”, con este show Jessica ratifica su lugar como referente indiscutida del género en la provincia. En “Fastidiosa”, la artista despliega su afilada agudeza para transformar las obsesiones cotidianas en una hora de humor desopilante.
El espectáculo invita al público a sumergirse en un viaje donde las contradicciones se vuelven pura comedia, asegurando una experiencia liberadora en la que es imposible no pasarla bien y sentirse identificado.
A través de un estilo sumamente cercano, en escena desfilan temáticas universales como la llegada a los cuarenta, las dietas eternas, las insólitas discusiones con profesionales de la salud, las terapias alternativas, la inteligencia artificial y los eternos tropezones en los que la mente humana suele enredarse de forma absurda.
Con más de 15 años de trayectoria sobre las tablas, Echegaray fue una de las primeras mujeres en consolidar el circuito de stand up en Mendoza. Tras ser reconocida en hitos de la escena como el Primer Festival de Stand Up del Teatro Independencia, su filosofía sigue intacta: concebir al humor como una poderosa herramienta de reflexión y encuentro.
Sobre Jessica Echegaray
Jessica Echegaray es actriz, comediante y standupera mendocina, con una trayectoria de más de 15 años sobre los escenarios.
Comenzó su camino artístico en el teatro y, con el tiempo, encontró en el stand up un espacio donde fusionó la actuación, la improvisación y el humor de observación, construyendo un estilo propio basado en anécdotas personales y en las contradicciones de la vida cotidiana. Su propuesta se caracteriza por un humor cercano, donde el público se reconoce en las historias y termina riéndose de sí mismo.
Fue una de las primeras mujeres en consolidarse dentro del circuito de stand up de Mendoza, participando activamente en el crecimiento del género en la provincia. Integró espectáculos, festivales y ciclos de humor, entre ellos el "Primer Festival de Stand Up del Teatro Independencia", donde fue destacada como una de las referentes femeninas del stand up mendocino.
A lo largo de su carrera presentó distintos espectáculos de humor y recorrió escenarios de Mendoza y otras provincias como Buenos Aires, Tucumán, La Pampa, Salta y La Rioja. Además, fue telonera del reconocido comediante Radagast, compartiendo escenario en una de sus presentaciones en Mendoza.
Entre sus trabajos más recientes se encuentran "Catártica", propuesta de humor realizada junto a Víctor Di Nasso en formato streaming, y "Era el plan... o casi", una comedia que combina humor, improvisación y participación del público para abordar con ironía situaciones de la vida cotidiana.
Además de su labor como actriz y comediante, Jessica se desempeña como vestuarista y profesora de yoga, disciplinas que también forman parte de su universo creativo y que aparecen, muchas veces, transformadas en material humorístico dentro de sus espectáculos.
En pocas palabras
- Jessica Echegaray: Regresa con su unipersonal de stand up "Fastidiosa" este s a abado 19 de septiembre.
- "Fastidiosa": El show transforma obsesiones cotidianas en humor, abordando temas universales con iron a y cercan a.
- Trayectoria: Echegaray es una referente del stand up en Mendoza con m a as de 15 atilde tildeos de carrera.