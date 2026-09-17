El show del Padre Guilherme se trasladó al Frank Romero Day: la palabra de la productora

El Padre Guilherme se presentará en Mendoza el 10 de octubre.

"Ya vamos a cambiar también la publicidad. Esto es una decisión que se tomó pura y exclusivamente por la cantidad de reclamos que recibimos", continuó explicando Sosa.

La fecha del show sigue siendo al misma, el 10 de octubre. Además, las entradas pueden seguir adquiriéndose por Entrada Web.

El DJ Padre Guilherme brindará su primer show en la provincia en el Frank Romero Day.

¿Quién es el Padre Guilherme y por qué genera tanta expectativa a nivel mundial?

Guilherme Peixoto es un sacerdote católico portugués que alcanzó la fama internacional tras su destacada actuación en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa, donde hizo bailar a cientos de miles de jóvenes al ritmo de su música electrónica con mensajes de fe y unión.

Su estilo único, que combina potentes ritmos de techno y house con reflexiones espirituales, lo ha llevado a recorrer los escenarios y festivales más importantes del mundo, convirtiendo cada una de sus presentaciones en un fenómeno de masas inolvidable.