Un giro de último momento modificó los planes para la llegada a Mendoza del Padre Guilherme, el famoso sacerdote y DJ portugués. Su show estaba programado para el 10 de octubre en el parque Recreativo Dueño del Sol, desde el Municipio de Junín, y se trasladó al teatro griego Frank Romero Day.
El show del Padre Guilherme se trasladó al Frank Romero Day: la palabra de la productora
El reconocido Padre Guilherme, DJ de fama mundial, tuvo que suspender su presentación en Junín por motivos logísticos y reclamos de los asistentes
Así lo confirmó Julio Sosa, de la productora que trae al famoso DJ, quien aclaró que el evento no se hará en ese predio del Este por problemas de logística y destacó que la comuna no forma parte de la organización.
¿Por qué el show del Padre Guilherme no se realizará en Junín?
Julio Sosa, productor encargado de traer al DJ portugués, aseguró: "Nosotros como producción hemos decidido cambiar el lugar por una cuestión de logística. En nuestras redes sociales recibimos muchos reclamos sobre el estado de la ruta, la distancia a recorrer para llegar a Junín. Entonces decidimos cambiarlo".
"Ya vamos a cambiar también la publicidad. Esto es una decisión que se tomó pura y exclusivamente por la cantidad de reclamos que recibimos", continuó explicando Sosa.
La fecha del show sigue siendo al misma, el 10 de octubre. Además, las entradas pueden seguir adquiriéndose por Entrada Web.
¿Quién es el Padre Guilherme y por qué genera tanta expectativa a nivel mundial?
Guilherme Peixoto es un sacerdote católico portugués que alcanzó la fama internacional tras su destacada actuación en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa, donde hizo bailar a cientos de miles de jóvenes al ritmo de su música electrónica con mensajes de fe y unión.
Su estilo único, que combina potentes ritmos de techno y house con reflexiones espirituales, lo ha llevado a recorrer los escenarios y festivales más importantes del mundo, convirtiendo cada una de sus presentaciones en un fenómeno de masas inolvidable.
En pocas palabras
- Padre Guilherme: el famoso sacerdote y DJ portugués suspendió su presentación prevista en Junín, Mendoza.
- Motivo del cambio: la producción decidió modificar la sede por logística y reclamos sobre la distancia y estado de las rutas.
- Nueva sede: el show se realizará en el Gran Mendoza, en el Frank Romero Day.