La visita del reconocido sacerdote y músico portugués, el Padre Guilherme, dio un giro inesperado en las últimas horas. En un principio se anunció una presentación el 10 de octubre en el parque Recreativo Dueño del Sol en Junín, pero ahora se confirmó que el evento no se llevará a cabo en ese predio.
El DJ Padre Guilherme suspendió su presentación en el parque Dueño del Sol en Junín y hay cambio de sede en Mendoza
Debido a complicaciones logísticas, la presentación del DJ Padre Guilherme en el parque Dueño del Sol de Junín fue suspendida, y se busca una nueva sede en Mendoza para el evento
Ariel Ortíz, del Municipio de Junín confirmó que el show no se realizará en el parque Dueño del Sol por "cuestiones de logística". "Nosotros no tenemos nada que ver con la organización", continuó explicando Ortíz. La producción del show y los organizadores locales ya se encuentran trabajando contra reloj para definir una nueva sede en la provincia de Mendoza que albergue el esperado espectáculo.
La noticia de la cancelación de la fecha en el parque Dueño del Sol tomó por sorpresa a los fanáticos de la música electrónica y a la comunidad local. Según trascendió, la decisión respondió a complicaciones de logística, infraestructura y coordinación técnica requeridas para un despliegue de esta magnitud.
A pesar de las gestiones entre el municipio de Junín y los productores del evento, no se lograron alinear los requerimientos operativos a tiempo, lo que obligó a suspender la fecha programada en la zona Este de la provincia.
La búsqueda de un nuevo escenario en territorio mendocino
A la espera de la confirmación oficial de la nueva sede donde se presentará el afamado DJ, en las redes sociales se debate con profundidad y las preferencias de la gente sobre el escenario donde tocará, son de los más variados.
Como posibles nuevas sedes, se baraja la posibilidad del Parque Agnesi de San Martín, el Polideportivo Rivadavia, el Parque San Vicente y Pescarmona de Godoy Cruz, el Parque Metropolitano de Maipú, el Arena Aconcagua de Ciudad o en la calle Arístides, también de Ciudad.
¿Quién es el Padre Guilherme y por qué genera tanta expectativa a nivel mundial?
Guilherme Peixoto es un sacerdote católico portugués que alcanzó la fama internacional tras su destacada actuación en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa, donde hizo bailar a cientos de miles de jóvenes al ritmo de su música electrónica con mensajes de fe y unión.
Su estilo único, que combina potentes ritmos de techno y house con reflexiones espirituales, lo ha llevado a recorrer los escenarios y festivales más importantes del mundo, convirtiendo cada una de sus presentaciones en un fenómeno de masas inolvidable.
En pocas palabras
- Cancelación en Junín: la presentación del Padre Guilherme en Junín fue cancelada por logística.
- Nueva Sede: se busca un nuevo lugar en Mendoza para el evento del DJ portugués.
- Figura Internacional: el Padre Guilherme es un sacerdote que mezcla música electrónica con mensajes de fe.