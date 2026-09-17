El DJ Padre Guilherme suspendió su presentación en el parque Dueño del Sol en Junín y hay cambio de sede en Mendoza

A pesar de las gestiones entre el municipio de Junín y los productores del evento, no se lograron alinear los requerimientos operativos a tiempo, lo que obligó a suspender la fecha programada en la zona Este de la provincia.

Se busca nueva sede para la presentación del DJ Padre Guilherme en la provincia.

La búsqueda de un nuevo escenario en territorio mendocino

A la espera de la confirmación oficial de la nueva sede donde se presentará el afamado DJ, en las redes sociales se debate con profundidad y las preferencias de la gente sobre el escenario donde tocará, son de los más variados.

Como posibles nuevas sedes, se baraja la posibilidad del Parque Agnesi de San Martín, el Polideportivo Rivadavia, el Parque San Vicente y Pescarmona de Godoy Cruz, el Parque Metropolitano de Maipú, el Arena Aconcagua de Ciudad o en la calle Arístides, también de Ciudad.

El cura DJ Padre Guilherme visitará la cárcel de Almafuerte antes de su show en la provincia.

¿Quién es el Padre Guilherme y por qué genera tanta expectativa a nivel mundial?

Guilherme Peixoto es un sacerdote católico portugués que alcanzó la fama internacional tras su destacada actuación en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa, donde hizo bailar a cientos de miles de jóvenes al ritmo de su música electrónica con mensajes de fe y unión.

Su estilo único, que combina potentes ritmos de techno y house con reflexiones espirituales, lo ha llevado a recorrer los escenarios y festivales más importantes del mundo, convirtiendo cada una de sus presentaciones en un fenómeno de masas inolvidable.