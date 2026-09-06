Nadia Larcher se presenta en Mendoza con una Live Session exclusiva del ciclo Origen

Larcher, referente de la renovación del folclore argentino, repasará las canciones de su reciente disco "Trinar" y registrará el concierto en vivo ante el público presente.

Las entradas para este show exclusivo ya se encuentran a la venta a través de la plataforma EntradaWeb. La producción informó que la apertura de puertas será a las 21 y la grabación de la sesión comenzará puntualmente a las 21:30, por lo que se ruega puntualidad a quienes asistan.