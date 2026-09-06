La cantora y compositora de folclore Nadia Larcher protagonizará la segunda edición de "Origen: donde nacen las canciones", un ciclo de Live Sessions íntimas que propone un recorrido cercano por el universo creativo de diversos artistas. El encuentro será el jueves 17 de septiembre a partir de las 21 en Willy’s Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria)
Jueves 17 de septiembre
Nadia Larcher se presenta en Mendoza con una Live Session exclusiva del ciclo Origen
La cantora y compositora catamarqueña, ganadora del Premio Konex 2025, llega a Chacras de Coria para repasar su obra, compartir su proceso creativo y grabar un show íntimo en vivo.
Larcher, referente de la renovación del folclore argentino, repasará las canciones de su reciente disco "Trinar" y registrará el concierto en vivo ante el público presente.
Las entradas para este show exclusivo ya se encuentran a la venta a través de la plataforma EntradaWeb. La producción informó que la apertura de puertas será a las 21 y la grabación de la sesión comenzará puntualmente a las 21:30, por lo que se ruega puntualidad a quienes asistan.
En pocas palabras
- Nadia Larcher: La cantora ganadora del Konex se presenta en Chacras de Coria.
- Ciclo Origen: Participará de un ciclo de Live Sessions íntimas para repasar su obra.
- Entradas y Grabación: Se venderán a través de EntradaWeb y se grabará un show en vivo.
Resumen generado por Thinkindot AI