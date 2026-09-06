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Jueves 17 de septiembre

Nadia Larcher se presenta en Mendoza con una Live Session exclusiva del ciclo Origen

La cantora y compositora catamarqueña, ganadora del Premio Konex 2025, llega a Chacras de Coria para repasar su obra, compartir su proceso creativo y grabar un show íntimo en vivo.

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Nadia Larcher, referente del nuevo folclore.

Nadia Larcher, referente del nuevo folclore.

La cantora y compositora de folclore Nadia Larcher protagonizará la segunda edición de "Origen: donde nacen las canciones", un ciclo de Live Sessions íntimas que propone un recorrido cercano por el universo creativo de diversos artistas. El encuentro será el jueves 17 de septiembre a partir de las 21 en Willy’s Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria)

Larcher, referente de la renovación del folclore argentino, repasará las canciones de su reciente disco "Trinar" y registrará el concierto en vivo ante el público presente.

Las entradas para este show exclusivo ya se encuentran a la venta a través de la plataforma EntradaWeb. La producción informó que la apertura de puertas será a las 21 y la grabación de la sesión comenzará puntualmente a las 21:30, por lo que se ruega puntualidad a quienes asistan.

En pocas palabras

  • Nadia Larcher: La cantora ganadora del Konex se presenta en Chacras de Coria.
  • Ciclo Origen: Participará de un ciclo de Live Sessions íntimas para repasar su obra.
  • Entradas y Grabación: Se venderán a través de EntradaWeb y se grabará un show en vivo.
Resumen generado por Thinkindot AI

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