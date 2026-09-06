La promesa de los herederos de Enanitos Verdes: "Esto es una misión y una demostración de amor"

Sentado en la batería, Natalio Staiti toma una selfie con la nueva formación de Los Enanitos Verdes que integran su hermano Juan Pablo y Javier Cantero. Foto: Gentileza Enanitos Verdes

A pesar de conocerse de toda la vida, recién ahora con el vacío físico de los líderes de los Enanos, los músicos Javier, Juan Pablo y Natalio decidieron integrarse a la agrupación que completan Vadalá y Jota Morelli. Y lo hicieron para escribir un nuevo capítulo de Enanitos Verdes en su casi medio siglo de historia.

Y a tan sólo dos semanas del anuncio, la formación renovada con los hijos de Marciano y Felipe está a punto de salir al ruedo. La primera fecha será el 14 de septiembre en la joya del Caribe mexicano, Cancún. Y, prometen en esta nota, Mendoza estará en el mapa de conciertos.

Enanitos Verdes en concierto: la gira esperada

Retomar la actividad en vivo de Enanitos Verdes surgió de manera orgánica como un puente entre la memoria y la música, según concuerdan los protagonistas.

La renovación generacional de la banda, encabezada ahora por los tres músicos "sub 40", también impactará en las reinterpretaciones de los temas.

Felipe Staiti y Marciano Cantero, compartiendo escenario con el hijo mayor del guitarrista de los Enanitos Verdes, Juan Pablo Staiti. Foto: Archivo

Hoy, Enanitos Verdes son: Juan Pablo Staiti en primera guitarra y voz, Javier Cantero en guitarra rítmica y voz, Guillermo Vadalá en bajo, Natalio Staiti en batería junto a Jota Morelli, teclado y coros de Bosco Aguilar y Damián Castroviejo en coros.

El tour latinoamericano que arrancan la semana que viene no tiene más fechas confirmadas al momento, aunque se descuentan presentaciones en los próximos meses en ciudades como Lima (Perú), La Paz (Bolivia) y Ciudad de México.

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El mandato explícito de uno de los Enanitos Verdes

Para Javier Cantero (34), este desafío guarda además un significado personal ligado a un momento compartido con su padre en 2022, poco antes de morir el 8 de septiembre de ese año.

Durante unas sesiones de grabación en Mendoza, Marciano le entregó uno de sus bajos con la instrucción explícita de aprenderse los temas y las líneas de voz para el momento en que él ya no pudiera tocar. Por ello, asumir el rol actual es percibido por el músico como el cumplimiento de un deber y una misión encomendada.

Heredero de sangre y arte del inmortal Marciano Cantero, Javier tiene 34 años, es cantante, compositor, bajista y guitarrista. Foto: Gentileza Notyour

“Desde lo emocional es muy especial, es como una suerte de misión que me dejó mi viejo. En 2022 estábamos en Mendoza con mi papá, estábamos grabando y le gustó cómo estaba tocando, cómo me estaba desarrollando como músico. En ese momento me dio uno de sus bajos y me dijo: 'Tomá, aprendete los temas de Enanitos en el bajo y en la voz para el día que yo no pueda tocar más'. Entonces, para mí este momento es una misión, una honra, un deber”, revela el bajista, guitarrista y compositor.

Hijo de Felipe Staiti: "No venimos a reemplazar a nadie"

Por su parte, Natalio y Juan Pablo Staiti entienden que la convivencia desde la infancia con las giras, los ensayos y las grabaciones de la banda les otorgó los cimientos necesarios para afrontar este desafío y unirse junto a Javier sobre el escenario.

Natalio Staiti (35) remarca el origen genuino de este reencuentro que comenzó a gestarse tras el dolor de las pérdidas familiares: “Se fue dando de manera bastante natural, luego del fallecimiento de nuestros padres en sus respectivos momentos. Nos acercamos y la manera que nos nace naturalmente comunicarnos es haciendo música. Es una demostración de amor y cariño hacia nuestros padres”, expresa el batero.

En medio de los ensayos, los herederos naturales de Enanitos Verdes se dan tiempo para el gym. Foto: Gentileza Javier Cantero

Su hermano asegura que "tenemos muy claro cuál es la esencia de los Enanos, eso se notó desde el día 1 con los ensayos, desde el rol que ocupa cada uno, y al mismo tiempo cada uno aporta algo único a la banda".

"No venimos a reemplazar a nadie sino a honrar este legado que nos han dejado a nosotros como hijos de leyendas y las canciones que son de los fans", completa Juan Pablo Staiti (40), guitarrista, compositor y productor musical formado en el Musicians Institute de Los Ángeles.

En defensa de una música inmortal para muchas generaciones

El desafío de interpretar canciones que forman parte de la identidad cultural de América Latina requiere una preparación y un entendimiento cabal del sonido original.

En ese sentido, Natalio Staiti reflexiona sobre cómo su recorrido personal lo fue moldeando para asumir este compromiso: “Creo que la vida me preparó todo este tiempo para este momento. Haber vivido tantas giras, tantas grabaciones de demos, tantos momentos compartidos en la música con mi papá... El repertorio lo conocíamos súper bien, la esencia de los Enanos está ahí, se nota que lo mamamos de chicos y salimos muy orgullosos a defender el repertorio de una manera que considero está muy a la altura de las circunstancias”.

Y declara: "Somos conscientes que, así como para nosotros significan tanto las canciones de los Enanos, para la gente también lo es. Así que la idea es interpretarlas de la mejor manera posible y con el mayor de los respetos hacia nuestros padres y hacia el público".

Felipe Staiti y Marciano Cantero predicaron con el ejemplo

Las enseñanzas de Marciano Cantero y Felipe Staiti continúan siendo el faro conceptual en el trabajo diario del grupo. Al recordar los consejos y filosofías de vida que les transmitieron sus padres, las respuestas combinan la complicidad con el pragmatismo que caracterizó la trayectoria de los fundadores.

Mientras Natalio rememora entre sonrisas el célebre mandato de su padre -“Shut up and play the guitar” ("Callate y tocá la guitarra")- y Javier evoca la humorística máxima que solía citar Marciano -“Solo concéntrate en dar un buen servicio y respirar”-, Juan Pablo rescata la templanza frente a los desafíos.

“Lo que yo vivía con mi viejo era, más allá de cualquier tipo de circunstancia, todo lo que pasaba con Enanitos Verdes y en la vida en sí, siempre fue para adelante. Y creo que eso está inculcado en lo que estamos haciendo nosotros ahora”, considera.

El engranaje con la banda y el apoyo de los fans

El andamiaje instrumental de esta nueva etapa de Los Enanitos Verdes se sostiene con el acompañamiento de músicos de jerarquía internacional.

Respecto a la convivencia en los ensayos con figuras como Guillermo Vadalá y Jota Morelli, el hijo único de Marciano Cantero destaca: “Para nosotros es un honor, un privilegio poder tocar con estas eminencias, estos próceres del rock mundial. Nos sentimos más que respaldados para llevar a cabo esta obra gigante que es estar al frente de Enanitos”.

Juan Pablo Staiti tiene 40 años, es guitarrista, compositor y productor musical formado en Los Ángeles. Foto: Gentileza Juan Pablo Staiti

Por su parte, Juan Pablo Staiti valora la conjunción entre la historia reciente y la sangre joven: “Me parece muy lindo esto que se está armando, esta unión de estos dos mundos. Por un lado, nosotros como hijos y por el otro la última banda que dejaron entre Marciano y mi viejo. Es hermoso poder darles ese lugar que se ganaron y nosotros venir a hacer esta parte 'heredera'. Creo que va a ser una unión muy linda”.

¿Qué harán con el material inédito de Los Enanitos Verdes?

De cara al futuro, la agrupación se enfoca en perfeccionar la interpretación del repertorio clásico para sus próximos conciertos. Aunque el mayor de los Staiti revela que existen muchas composiciones inéditas guardadas por sus padres que eventualmente podrían ver la luz más adelante.

"La verdad es que no hemos ni siquiera hablado sobre nuevas composiciones. Sólo sabemos que hay un montón de material inédito, compuesto tanto por Marciano como por mi viejo. Hay mucho material y sería muy lindo que en un futuro podamos hacer algo con eso que todavía no salió a la luz pero siempre que haya pasado por la cabeza de ellos", aclara Juan Pablo Staiti.

El "merch" de la Gira Feroz 2026 de Enanitos Verdes ya luce entre los nuevos integrantes de la banda. Aquí, Natalio Staiti de espaldas con el buzo de ese tour que están a punto de retomar. Foto: Gentileza Enanitos Verdes

De todos modos, el motor artístico hoy pasa por el reencuentro en vivo con el público que impulsó este regreso. Ante esto, Javier Cantero expresa el profundo agradecimiento del grupo hacia sus seguidores: “Con los fans estamos eternamente agradecidos, ellos nos consolaron en nuestras pérdidas, nos acompañaron, nos apoyaron y nos impulsaron a hacer esto. De pronto los tres nos encontramos con miles de mensajes que nos pedían que por favor nos uniéramos. Ese estímulo fue el empujoncito que necesitábamos para animarnos”.