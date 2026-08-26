El mundo del rock en español se convulsionó esta semana tras el esperado anuncio sobre el futuro de Los Enanitos Verdes (EV). La histórica agrupación mendocina confirmó oficialmente que retornará a la actividad en vivo para dar inicio a una nueva etapa.
Guerra en Los Enanitos Verdes: el lamento de Daniel Piccolo tras el anuncio del regreso de la banda
Al confirmarse la continuidad de Enanitos Verdes con los hijos de Marciano Cantero y Felipe Staiti, Daniel Piccolo, único fundador vivo, expresó su indignación
Sin embargo, lo que se proyectaba como un emotivo homenaje generacional quedó envuelto en una controversia tras la abierta disconformidad expuesta por Daniel Piccolo, exbaterista del grupo entre 1979 y 2009.
Tras las pérdidas del vocalista y bajista Marciano Cantero en 2022 y del guitarrista Felipe Staiti en 2026, Piccolo permanece como el único sobreviviente de la formación fundacional que dio origen a la banda en Mendoza y cuya música conquistó todo el continente.
La disputa comenzó tras una publicación realizada en las redes oficiales de Enanitos Verdes. A través de un mensaje institucional, se informó que Javier Cantero -hijo de Marciano- junto con Juan Pablo Staiti y Natalio Staiti -hijos de Felipe- asumirá el liderazgo de la agrupación para retomar las giras y preservar el legado musical de sus familias.
La nueva formación de EV busca articular la impronta de los herederos con músicos de amplia trayectoria que han formado parte del recorrido reciente del grupo: el baterista Jota Morelli -quien se incorporó en 2009 en reemplazo de Piccolo y cuenta con antecedentes junto a figuras como Luis Alberto Spinetta y Fito Páez- y el bajista Guillermo Vadalá, sumado tras la partida de Cantero.
Anuncio festejado por los fans y repudiado por un ex Enanitos Verdes
En el comunicado emitido por la banda el lunes pasado, los nuevos integrantes argumentaron que la música constituye una herencia transformadora y expresaron que su objetivo central es honrar la obra de Marciano y Felipe sobre los escenarios.
Asimismo remarcaron el compromiso de reencontrarse con el público en la carretera, aunque aclararon que las fechas, países y ciudades que integrarán el próximo tour mundial se anunciarán en los próximos días.
La difusión de la noticia desencadenó una reacción inmediata por parte de Daniel Piccolo a través de su perfil de Facebook. El músico, caracterizado históricamente por mantener una posición distante de los medios de comunicación y de las dinámicas de la industria del rock, manifestó que su malestar no radicaba en cuestiones personales sino en el impacto emocional recibido por su hijo, Agustín Piccolo.
Según detalló el ex baterista de los Enanos en su descargo, su hijo venía conversando y proyectando desde hacía tiempo la creación de una formación tributo junto a otro de los descendientes de los músicos originales. No obstante se enteró de la conformación del nuevo proyecto de manera intempestiva a través de las redes, sin haber recibido llamados ni notificaciones privadas por parte de los organizadores.
Lejos de Enanitos Verdes: una herida que sigue sangrando
Piccolo sugirió de manera crítica que esta marginación guarda relación con su propia salida del grupo y deslizó la existencia de intereses corporativos por parte de "mecenas" orientados a continuar explotando comercialmente la marca y el catálogo de la popular banda.
El músico sintetizó su postura expresando el profundo dolor que le produjo observar la frustración y las lágrimas de su hijo ante lo sucedido.
La controversia suma un capítulo de tensión en el historial de Los Enanitos Verdes, la banda mendocina de mayor alcance internacional. Piccolo se fue en 2009 tras tres décadas de actividad ininterrumpida, un episodio que en diversas oportunidades definió como un proceso doloroso en su trayectoria profesional.
Actualmente, Enanitos Verdes sostiene un impacto masivo en plataformas digitales, con guarismos que superan los 16 millones de oyentes mensuales en Spotify y reproducciones globales récord para clásicos como su hit "Lamento boliviano".
Mientras se aguarda el inicio de la gira, el entorno de la nueva formación no ha emitido valoraciones públicas respecto a las declaraciones expresadas por el histórico baterista.
En pocas palabras
- Enanitos Verdes: hijos de Marciano Cantero y Felipe Staiti retoman la banda, generando expectativas y controversia.
- Daniel Piccolo: el ex baterista expresó su indignación por no haber sido incluido su hijo y por el modo en que se enteró.
- Legado musical: la nueva formación busca honrar la obra de los fundadores fallecidos y pronto anunciarán una gira internacional.