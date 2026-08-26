Guerra en Los Enanitos Verdes: el lamento de Daniel Piccolo tras el anuncio del regreso de la banda

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La disputa comenzó tras una publicación realizada en las redes oficiales de Enanitos Verdes. A través de un mensaje institucional, se informó que Javier Cantero -hijo de Marciano- junto con Juan Pablo Staiti y Natalio Staiti -hijos de Felipe- asumirá el liderazgo de la agrupación para retomar las giras y preservar el legado musical de sus familias.

La nueva formación de EV busca articular la impronta de los herederos con músicos de amplia trayectoria que han formado parte del recorrido reciente del grupo: el baterista Jota Morelli -quien se incorporó en 2009 en reemplazo de Piccolo y cuenta con antecedentes junto a figuras como Luis Alberto Spinetta y Fito Páez- y el bajista Guillermo Vadalá, sumado tras la partida de Cantero.

Anuncio festejado por los fans y repudiado por un ex Enanitos Verdes

En el comunicado emitido por la banda el lunes pasado, los nuevos integrantes argumentaron que la música constituye una herencia transformadora y expresaron que su objetivo central es honrar la obra de Marciano y Felipe sobre los escenarios.

Asimismo remarcaron el compromiso de reencontrarse con el público en la carretera, aunque aclararon que las fechas, países y ciudades que integrarán el próximo tour mundial se anunciarán en los próximos días.

Daniel Piccolo confesó en Facebook que "he llorado por mi hijo" al no ser convocado para la nueva etapa de los Enanitos Verdes. Foto: Facebook

La difusión de la noticia desencadenó una reacción inmediata por parte de Daniel Piccolo a través de su perfil de Facebook. El músico, caracterizado históricamente por mantener una posición distante de los medios de comunicación y de las dinámicas de la industria del rock, manifestó que su malestar no radicaba en cuestiones personales sino en el impacto emocional recibido por su hijo, Agustín Piccolo.

Según detalló el ex baterista de los Enanos en su descargo, su hijo venía conversando y proyectando desde hacía tiempo la creación de una formación tributo junto a otro de los descendientes de los músicos originales. No obstante se enteró de la conformación del nuevo proyecto de manera intempestiva a través de las redes, sin haber recibido llamados ni notificaciones privadas por parte de los organizadores.

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Lejos de Enanitos Verdes: una herida que sigue sangrando

Piccolo sugirió de manera crítica que esta marginación guarda relación con su propia salida del grupo y deslizó la existencia de intereses corporativos por parte de "mecenas" orientados a continuar explotando comercialmente la marca y el catálogo de la popular banda.

El músico sintetizó su postura expresando el profundo dolor que le produjo observar la frustración y las lágrimas de su hijo ante lo sucedido.

Desde fines de los años '70 hasta el 2009, la formación de los Enanos que conquistó el mercado de la música hispanohablante fue con Piccolo en batería, Felipe Staiti en guitarras y Marciano Cantero en bajo y voz. Foto: Facebook

La controversia suma un capítulo de tensión en el historial de Los Enanitos Verdes, la banda mendocina de mayor alcance internacional. Piccolo se fue en 2009 tras tres décadas de actividad ininterrumpida, un episodio que en diversas oportunidades definió como un proceso doloroso en su trayectoria profesional.

Actualmente, Enanitos Verdes sostiene un impacto masivo en plataformas digitales, con guarismos que superan los 16 millones de oyentes mensuales en Spotify y reproducciones globales récord para clásicos como su hit "Lamento boliviano".

Mientras se aguarda el inicio de la gira, el entorno de la nueva formación no ha emitido valoraciones públicas respecto a las declaraciones expresadas por el histórico baterista.