"Nuevas Historias Argentinas": Felipe Pigna & Pedro Saborido se despiden en el Teatro Plaza

Felipe Pigna y Pedro Saborido tratarán de entender, analizar, pensar, reflexionar (sin certezas) sobre historias argentinas. Un encuentro con aquellas revoluciones, mitos, delirios, amores, identidades, momentos que marcaron para siempre el destino de esta patria.

Felipe Pigna es uno de los historiadores más reconocidos del país, autor de bestsellers como "Los mitos de la historia argentina" y "Mujeres tenían que ser". Su capacidad para hacer accesible el conocimiento histórico lo ha convertido en un referente en la divulgación.

Por su parte, Pedro Saborido es escritor, guionista y productor, conocido por su trabajo en "Peter Capusotto y sus videos" y sus libros sobre la cultura popular, siempre abordados con una mirada aguda y humorística.

"Nuevas Historias Argentinas" promete ser una experiencia enriquecedora y divertida para todos los públicos, una oportunidad para mirar nuestro pasado con otros ojos y, quizás, entender un poco mejor nuestro presente.