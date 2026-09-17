El sábado 19 de septiembre Felipe Pigna y Pedro Saborido vuelven a Mendoza con la gira despedida de “Nuevas Historias Argentinas". La cita es a las 21 en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Las entradas están en venta en EntradaWeb y boletería del teatro.
"Nuevas Historias Argentinas": Felipe Pigna & Pedro Saborido se despiden en el Teatro Plaza
Dos grandes referentes de la historia y el humor argentino renuevan su propuesta, que fusiona el rigor histórico con la ironía y el ingenio.
Este encuentro invita al público a sumergirse en un recorrido apasionante por la historia clave de nuestro país, desde una mirada fresca, crítica y, sobre todo, entretenida.
El espectáculo surge de la inquietud compartida por Pigna y Saborido de contar la historia de Argentina de una manera innovadora, combinando el análisis profundo con el humor que nos caracteriza como sociedad. Con un estilo dinámico y atrapante, los autores nos llevan a redescubrir personajes, mitos y episodios históricos desde una perspectiva reflexiva y descontracturada.
Felipe Pigna y Pedro Saborido tratarán de entender, analizar, pensar, reflexionar (sin certezas) sobre historias argentinas. Un encuentro con aquellas revoluciones, mitos, delirios, amores, identidades, momentos que marcaron para siempre el destino de esta patria.
Felipe Pigna es uno de los historiadores más reconocidos del país, autor de bestsellers como "Los mitos de la historia argentina" y "Mujeres tenían que ser". Su capacidad para hacer accesible el conocimiento histórico lo ha convertido en un referente en la divulgación.
Por su parte, Pedro Saborido es escritor, guionista y productor, conocido por su trabajo en "Peter Capusotto y sus videos" y sus libros sobre la cultura popular, siempre abordados con una mirada aguda y humorística.
"Nuevas Historias Argentinas" promete ser una experiencia enriquecedora y divertida para todos los públicos, una oportunidad para mirar nuestro pasado con otros ojos y, quizás, entender un poco mejor nuestro presente.
En pocas palabras
- Doble festejo: Felipe Pigna y Pedro Saborido presentan su espectáculo de despedida en Mendoza.
- Historia y humor: Fusionan rigor histórico con ironía para recorrer momentos clave de Argentina.
- Última función: El show será el sábado 19 de septiembre en el Teatro Plaza de Godoy Cruz.