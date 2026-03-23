Cómo eliminar a las moscas de tu casa usando una cartulina: trampa casera en menos de 5 minutos

El zumbido persistente de las moscas es, sin duda, uno de los mayores inconvenientes cuando suben las temperaturas. Más allá de lo molestas que resultan, estas plagas representan un riesgo para la salud, y es por eso que es sumamente importante el hecho de mantenerlas alejadas de tu casa.
Si estás cansado de los insecticidas químicos con olores fuertes, existe una solución ecológica, económica y sorprendente: una trampa casera hecha con una simple cartulina, que es capaz de alejar para siempre y en poco tiempo a estas plagas.
Por qué las moscas invaden tu casa todos los veranos
Antes de desarrollar el armado de esta trampa casera, resulta sumamente importante entender el por qué las moscas invaden tu casa todos los veranos.
Las moscas tienen un sentido del olfato sumamente desarrollado. Se sienten atraídas por restos de comida, frutas maduras y la humedad. Una vez que entran en la casa, tienden a buscar lugares altos y superficies verticales para descansar.
Justamente, este último comportamiento es el que debes aprovechar para erradicar a este tipo de plagas de forma definitiva, incluso, sin gastar una fortuna.
Este truco no solo es una alternativa natural frente a los sprays comerciales, sino que es increíblemente satisfactorio ver cómo funciona en cuestión de minutos. Más allá de su efectividad, la prevención en casa también es la clave para evitar la presencia de las moscas.
Cómo fabricar esta trampa para moscas en cinco minutos
- Corta la cartulina: crea tiras de unos 5 centímetros de ancho por 20 de largo. Haz un pequeño agujero en la parte superior para pasar el clip o la cuerda.
- Prepara el adhesivo natural: en un cazo, mezcla dos partes de azúcar por una de agua. Calienta a fuego lento hasta que se forme un almíbar espeso. Añade una cucharada de miel para que la mezcla no se cristalice rápido.
- Impregna las tiras: con un pincel o sumergiéndolas con cuidado, cubre ambos lados de la cartulina con la mezcla pegajosa.
- Cuelga y espera: coloca las tiras en los puntos críticos de tu casa. Cerca de ventanas, puertas de acceso o zonas de basura.