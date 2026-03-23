Cómo eliminar a las moscas de tu casa usando una cartulina: trampa casera en menos de 5 minutos

Las moscas tienen un sentido del olfato sumamente desarrollado. Se sienten atraídas por restos de comida, frutas maduras y la humedad. Una vez que entran en la casa, tienden a buscar lugares altos y superficies verticales para descansar.

Justamente, este último comportamiento es el que debes aprovechar para erradicar a este tipo de plagas de forma definitiva, incluso, sin gastar una fortuna.

cartulina, moscas Las tiras de cartulina pueden formar parte de una efectiva trampa casera.

Este truco no solo es una alternativa natural frente a los sprays comerciales, sino que es increíblemente satisfactorio ver cómo funciona en cuestión de minutos. Más allá de su efectividad, la prevención en casa también es la clave para evitar la presencia de las moscas.

Cómo fabricar esta trampa para moscas en cinco minutos