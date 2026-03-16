Ni abeja, ni mariposa: el insecto que no debes ahuyentar para cuidar a tu árbol limonero

La mantis religiosa es un insecto fascinante que suele camuflarse perfectamente entre las ramas verdes del cítrico. Su presencia es un indicador de que el ecosistema de tu jardín es saludable.

A diferencia de otros depredadores más específicos, la mantis es generalista, lo que significa que tiene un menú muy amplio para combatir las plagas.

mantis religiosa

El uso excesivo de químicos en el limonero no solo elimina a los bichos malos, sino que también ahuyenta a los polinizadores y puede contaminar los limones que luego consumirás. Por el contrario, fomentar la presencia de este insecto permite un control biológico sostenible.

Ya lo sabes, si encuentras una mantis en tu árbol, lo más importante es no molestarla ni moverla de lugar. Un limonero con mantis es un árbol protegido y libre de plagas de forma ecológica.

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