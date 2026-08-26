Dijo ser hombre y llegó a convertirse en papa: la leyenda de la papisa Juana y el embarazo que la delató

Durante siglos, una historia extraordinaria recorrió Europa: una mujer habría conseguido hacerse pasar por hombre, ascender dentro de la Iglesia y llegar hasta el máximo cargo del catolicismo, es decir, a ser papa. La leyenda sostiene que la supuesta papisa Juana fue descubierta cuando quedó embarazada y dio a luz durante una procesión.
Sin embargo, hay que destacar rápidamente un dato: detrás de este relato no hay pruebas históricas que permitan afirmar que realmente existió.
La primera referencia conocida aparece a comienzos del siglo XIII en la Chronica Universalis Mettensis, del cronista dominico Jean de Mailly. Allí se menciona a una mujer que habría utilizado una identidad masculina para ingresar en la jerarquía eclesiástica, convertirse en papa y terminar siendo descubierta durante un parto.
La historia tomó una forma mucho más detallada en la obra de Martín de Opava, cronista polaco del siglo XIII. Según su versión, la supuesta papisa era un personaje llamado Juan el Inglés, nacido en Maguncia, que habría estudiado en Atenas y Roma hasta alcanzar gran prestigio intelectual.
Fechas y documentos que ponen en duda la historia de la papisa Juana
Uno de los principales problemas es que las distintas versiones ni siquiera coinciden sobre cuándo habría ocurrido. Jean de Mailly sitúa el episodio en 1099, mientras que Martín de Opava lo ubica a finales del siglo IX.
Pero hay una dificultad todavía mayor: para esas fechas existen registros de papas que ocupaban el cargo y eran hombres. Además, no existe ninguna fuente contemporánea que mencione a una mujer que hubiera llegado al papado.
Los primeros relatos aparecieron varios siglos después de los supuestos acontecimientos. Para los historiadores, resulta difícil considerar verosímil que un episodio de semejante magnitud hubiera ocurrido sin dejar documentos de la época.
Por eso, una de las hipótesis más aceptadas sostiene que la leyenda pudo haber surgido como una sátira o propaganda antipapal. Su aparición coincidió, además, con un período de fuertes conflictos entre el papado y el emperador Federico II Hohenstaufen.
Con el tiempo, el relato se expandió. Y mucho. Giovanni Boccaccio incluyó a la supuesta papisa en De mulieribus claris (Sobre mujeres ilustres) y, siglos después, la historia también fue utilizada durante la Reforma protestante para cuestionar a la Iglesia Católica.
En el siglo XVII, el clérigo francés David Blondel analizó el caso y señaló las numerosas contradicciones del relato, concluyendo que no era verosímil ni verdadero.
La famosa silla con un agujero
Otra historia asociada a Juana sostiene que, después del supuesto escándalo, se utilizó una silla con una abertura en el asiento para comprobar que cada nuevo papa fuera hombre. La ceremonia habría terminado con la famosa frase en latín duos habet et bene pendentes (tiene dos y cuelgan bien), tal como consigna National Geographic.
La llamada sedia stercoraria existe y actualmente se encuentra en los Museos Vaticanos. Sin embargo, no hay pruebas de que el agujero haya sido utilizado para realizar ese supuesto examen. Incluso se considera posible que la silla sea anterior a la propia leyenda.
Así, la papisa Juana permanece como una de las historias más llamativas vinculadas con el papado, pero la evidencia histórica disponible apunta a que se trata de una construcción legendaria y no de una mujer que realmente haya ocupado el trono de San Pedro.
En pocas palabras
- Papisa Juana: la leyenda de una mujer que se hizo pasar por hombre para llegar a ser papa y fue descubierta por un embarazo.
- Falta de pruebas: historiadores consideran que no existen evidencias históricas de su existencia; los primeros relatos aparecieron siglos después.
- Origen de la leyenda: se cree que pudo surgir como sátira antipapal o propaganda, especialmente en un contexto de conflicto entre el papado y Federico II Hohenstaufen.