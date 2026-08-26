Dijo ser hombre y llegó a convertirse en papa: la leyenda de la papisa Juana y el embarazo que la delató

La papisa Juana, dueña de una leyenda que se mantiene hace siglos. Foto: archivo

La historia tomó una forma mucho más detallada en la obra de Martín de Opava, cronista polaco del siglo XIII. Según su versión, la supuesta papisa era un personaje llamado Juan el Inglés, nacido en Maguncia, que habría estudiado en Atenas y Roma hasta alcanzar gran prestigio intelectual.

Fechas y documentos que ponen en duda la historia de la papisa Juana

Uno de los principales problemas es que las distintas versiones ni siquiera coinciden sobre cuándo habría ocurrido. Jean de Mailly sitúa el episodio en 1099, mientras que Martín de Opava lo ubica a finales del siglo IX.

Pero hay una dificultad todavía mayor: para esas fechas existen registros de papas que ocupaban el cargo y eran hombres. Además, no existe ninguna fuente contemporánea que mencione a una mujer que hubiera llegado al papado.

Los primeros relatos aparecieron varios siglos después de los supuestos acontecimientos. Para los historiadores, resulta difícil considerar verosímil que un episodio de semejante magnitud hubiera ocurrido sin dejar documentos de la época.

Muchos creen en la historia de la papisa Juana, otros decididamente no. Foto: archivo

Por eso, una de las hipótesis más aceptadas sostiene que la leyenda pudo haber surgido como una sátira o propaganda antipapal. Su aparición coincidió, además, con un período de fuertes conflictos entre el papado y el emperador Federico II Hohenstaufen.

Con el tiempo, el relato se expandió. Y mucho. Giovanni Boccaccio incluyó a la supuesta papisa en De mulieribus claris (Sobre mujeres ilustres) y, siglos después, la historia también fue utilizada durante la Reforma protestante para cuestionar a la Iglesia Católica.

En el siglo XVII, el clérigo francés David Blondel analizó el caso y señaló las numerosas contradicciones del relato, concluyendo que no era verosímil ni verdadero.

La famosa silla con un agujero

Otra historia asociada a Juana sostiene que, después del supuesto escándalo, se utilizó una silla con una abertura en el asiento para comprobar que cada nuevo papa fuera hombre. La ceremonia habría terminado con la famosa frase en latín duos habet et bene pendentes (tiene dos y cuelgan bien), tal como consigna National Geographic.

La llamada sedia stercoraria existe y actualmente se encuentra en los Museos Vaticanos. Sin embargo, no hay pruebas de que el agujero haya sido utilizado para realizar ese supuesto examen. Incluso se considera posible que la silla sea anterior a la propia leyenda.

Así, la papisa Juana permanece como una de las historias más llamativas vinculadas con el papado, pero la evidencia histórica disponible apunta a que se trata de una construcción legendaria y no de una mujer que realmente haya ocupado el trono de San Pedro.