Polenta con chorizo y tuco: el secreto de la receta casera perfecta y reconfortante para el frío

La polenta con chorizo y tuco es una de las recetas más clásicas y reconfortantes de la cocina casera. Su combinación de polenta cremosa, salsa de tomate, queso y chorizo la convierte en un plato abundante, sabroso y perfecto para disfrutar durante los días fríos.
Dentro de las recetas tradicionales argentinas, esta preparación se destaca por ser económica y fácil de hacer. Con ingredientes sencillos y un paso a paso sin complicaciones, se puede preparar una comida casera que rinde muy bien y es ideal para compartir en familia.
La clave está en lograr una polenta suave y cremosa, acompañada por un tuco bien condimentado y un chorizo dorado que aporta todo su sabor. Además, se puede terminar con queso rallado para darle un toque extra de cremosidad y sabor.
Receta para hacer polenta con chorizo casera
- 1 taza de polenta instantánea
- 2 cdas. de queso rallado
- 1/2 cdta. de pimienta negra
- 300 g de queso cremoso
- 3 chorizos
- 1 caja de puré de tomates
- 1 cebolla (opcional)
Cómo hacer polenta con chorizo: la receta, paso a paso
- Primero, en una olla, agrega 3 tazas de agua y llevá a hervor. Puedes reemplazarla por leche, para darle más cremosidad.
- Una vez disuelto el caldo, agrega la polenta y revuelve constantemente mientras se cocina a fuego medio, durante 1 minuto aproximadamente. Suma el queso rallado y condimenta con pimienta negra molida.
- Por otro lado, en una olla, coloca la cebolla com un chorrito de aceite y cocina hasta aclarar. Suma los chorizos y cocina a fuego fuerte hasta que cambien de color y agrega el puré de tomates. Cocina por unos minutos y reserva.
- En una fuente para horno previamente enmantecada, coloca una parte de la polenta cocida, agrega la mitad de la salsa de chorizos, suma otra capa de polenta, más salsa y cubre con el queso cremoso.
- Para finalizar, cocina la Polenta con tuco, queso y chorizos en el horno a temperatura fuerte, por 10 minutos. Cuando el queso se derrita, retira y sirve con un poco más de queso rallado.
De Italia a las mesas argentinas: cómo nació la polenta con tuco
La polenta con tuco y chorizo no tiene un origen único ni se puede atribuir a una persona o fecha concreta. Es, más bien, el resultado de la combinación de tradiciones italianas y criollas que se incorporaron a la cocina argentina con la inmigración.
La polenta tiene raíces muy antiguas en el norte de Italia, donde originalmente se preparaba con distintos cereales. Con la llegada de inmigrantes italianos a la Argentina, especialmente entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, el plato se incorporó a las mesas familiares y comenzó a adaptarse a los ingredientes disponibles en el país.
El tuco, por su parte, también quedó fuertemente asociado a la cocina de los inmigrantes italianos, mientras que el chorizo aportó un ingrediente muy presente en la tradición gastronómica argentina. Así nació una combinación que terminó convirtiéndose en un clásico de la cocina casera: polenta cremosa, tuco abundante y chorizo.
En pocas palabras
- Polenta con chorizo y tuco: Un plato clásico, económico y fácil de preparar, ideal para días fríos.
- Receta tradicional: Combina polenta cremosa, salsa de tomate, queso y chorizo dorado.
- Origen: Fusión de tradiciones italianas y criollas, adaptada con ingredientes argentinos.