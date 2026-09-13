Polenta con chorizo y tuco: el secreto de la receta casera perfecta y reconfortante para el frío

Receta para hacer polenta con chorizo casera

1 taza de polenta instantánea

2 cdas. de queso rallado

1/2 cdta. de pimienta negra

300 g de queso cremoso

3 chorizos

1 caja de puré de tomates

1 cebolla (opcional)

Cómo hacer polenta con chorizo: la receta, paso a paso

Primero, en una olla, agrega 3 tazas de agua y llevá a hervor. Puedes reemplazarla por leche, para darle más cremosidad. Una vez disuelto el caldo, agrega la polenta y revuelve constantemente mientras se cocina a fuego medio, durante 1 minuto aproximadamente. Suma el queso rallado y condimenta con pimienta negra molida. Por otro lado, en una olla, coloca la cebolla com un chorrito de aceite y cocina hasta aclarar. Suma los chorizos y cocina a fuego fuerte hasta que cambien de color y agrega el puré de tomates. Cocina por unos minutos y reserva. En una fuente para horno previamente enmantecada, coloca una parte de la polenta cocida, agrega la mitad de la salsa de chorizos, suma otra capa de polenta, más salsa y cubre con el queso cremoso. Para finalizar, cocina la Polenta con tuco, queso y chorizos en el horno a temperatura fuerte, por 10 minutos. Cuando el queso se derrita, retira y sirve con un poco más de queso rallado.

De Italia a las mesas argentinas: cómo nació la polenta con tuco

La polenta con tuco y chorizo no tiene un origen único ni se puede atribuir a una persona o fecha concreta. Es, más bien, el resultado de la combinación de tradiciones italianas y criollas que se incorporaron a la cocina argentina con la inmigración.

La polenta tiene raíces muy antiguas en el norte de Italia, donde originalmente se preparaba con distintos cereales. Con la llegada de inmigrantes italianos a la Argentina, especialmente entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, el plato se incorporó a las mesas familiares y comenzó a adaptarse a los ingredientes disponibles en el país.

El tuco, por su parte, también quedó fuertemente asociado a la cocina de los inmigrantes italianos, mientras que el chorizo aportó un ingrediente muy presente en la tradición gastronómica argentina. Así nació una combinación que terminó convirtiéndose en un clásico de la cocina casera: polenta cremosa, tuco abundante y chorizo.