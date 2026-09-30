Los jardineros coinciden: estas son las 3 mejores plantas florales para cultivar en octubre

Octubre es un mes ideal para renovar el jardín y sumar plantas que aporten color, volumen y movimiento. Con el avance de la primavera, algunos ejemplares florales encuentran las condiciones perfectas para desarrollarse y convertirse en protagonistas de los espacios exteriores.
En este sentido, expertos en jardinería aseguran que hay tres plantas florales ideales para cultivar durante octubre. Se trata de ejemplares que no exigen cuidados complejos, por lo que incluso son aptos para principiantes.
Cuáles son las mejores plantas florales para cultivar en octubre
Entre las opciones que se destacan aparecen el áster, la dalia y la anémona japonesa, tres variedades con características diferentes que pueden transformar cualquier jardín.
- Áster
El áster es una excelente alternativa para quienes buscan darle al jardín una apariencia natural y delicada. Sus flores tienen una forma similar a pequeñas margaritas y se presentan en tonos violeta, azul, rosa y blanco, generalmente con un centro amarillo que genera un atractivo contraste.
Esta planta se desarrolla mejor cuando recibe varias horas de sol, aunque en ciudades donde las temperaturas son elevadas conviene protegerla de la exposición más intensa. El riego debe realizarse cuando la superficie del sustrato comienza a secarse, evitando los excesos de agua y procurando no mojar demasiado el follaje.
También resulta importante mantener una buena circulación de aire para reducir la aparición de hongos. Después de la floración, quitar los tallos secos favorece el crecimiento de nuevos brotes durante la siguiente temporada.
- Dalia
La dalia es una de las plantas florales más llamativas para incorporar en primavera. Sus flores pueden alcanzar un tamaño considerable y presentan formas geométricas que las convierten en un punto de atención. Existen variedades blancas, amarillas, naranjas, rosas, coral y burdeos, además de combinaciones de dos colores.
Para conseguir una floración abundante, necesita al menos seis horas de sol directo cada día. El riego debe ser frecuente y suficiente, especialmente durante las semanas de calor, aunque es fundamental evitar que el agua quede estancada.
Sus tallos pueden crecer bastante, por lo que colocar tutores resulta conveniente para mantenerlos firmes y evitar que el viento los doble o quiebre.
- Anémona japonesa
La anémona japonesa aporta un estilo diferente gracias a sus tallos elevados y sus flores delicadas, que parecen desplazarse suavemente cuando sopla el viento. Sus pétalos suelen aparecer en blanco o diferentes tonalidades de rosa.
A diferencia de la dalia, prefiere los lugares de semisombra y los suelos que conservan una humedad constante. El terreno debe mantenerse fresco, pero sin llegar a encharcarse. Incorporar compost o mantillo alrededor de la base ayuda a conservar la humedad y brinda protección a las raíces.
Una vez establecida, la anémona japonesa gana fuerza con el paso de las semanas y puede ofrecer una floración cada vez más abundante hacia finales de año.
En pocas palabras
- Octubre: Mes ideal para renovar el jardín con plantas florales que aporten color y movimiento.
- Recomendaciones: Expertos sugieren áster, dalia y anémona japonesa, aptas para principiantes.
- Cultivo: Cada planta requiere condiciones específicas de sol, riego y mantenimiento para una floración óptima.