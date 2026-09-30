Los jardineros coinciden: estas son las 3 mejores plantas florales para cultivar en octubre

Áster

El áster es una excelente alternativa para quienes buscan darle al jardín una apariencia natural y delicada. Sus flores tienen una forma similar a pequeñas margaritas y se presentan en tonos violeta, azul, rosa y blanco, generalmente con un centro amarillo que genera un atractivo contraste.

Esta planta se desarrolla mejor cuando recibe varias horas de sol, aunque en ciudades donde las temperaturas son elevadas conviene protegerla de la exposición más intensa. El riego debe realizarse cuando la superficie del sustrato comienza a secarse, evitando los excesos de agua y procurando no mojar demasiado el follaje.

Planta floral áster.

También resulta importante mantener una buena circulación de aire para reducir la aparición de hongos. Después de la floración, quitar los tallos secos favorece el crecimiento de nuevos brotes durante la siguiente temporada.

Dalia

La dalia es una de las plantas florales más llamativas para incorporar en primavera. Sus flores pueden alcanzar un tamaño considerable y presentan formas geométricas que las convierten en un punto de atención. Existen variedades blancas, amarillas, naranjas, rosas, coral y burdeos, además de combinaciones de dos colores.

La dalia es una de las plantas ideales para cultivar en octubre.

Para conseguir una floración abundante, necesita al menos seis horas de sol directo cada día. El riego debe ser frecuente y suficiente, especialmente durante las semanas de calor, aunque es fundamental evitar que el agua quede estancada.

Sus tallos pueden crecer bastante, por lo que colocar tutores resulta conveniente para mantenerlos firmes y evitar que el viento los doble o quiebre.

Anémona japonesa

La anémona japonesa aporta un estilo diferente gracias a sus tallos elevados y sus flores delicadas, que parecen desplazarse suavemente cuando sopla el viento. Sus pétalos suelen aparecer en blanco o diferentes tonalidades de rosa.

A diferencia de la dalia, prefiere los lugares de semisombra y los suelos que conservan una humedad constante. El terreno debe mantenerse fresco, pero sin llegar a encharcarse. Incorporar compost o mantillo alrededor de la base ayuda a conservar la humedad y brinda protección a las raíces.

Anémona japonesa.

Una vez establecida, la anémona japonesa gana fuerza con el paso de las semanas y puede ofrecer una floración cada vez más abundante hacia finales de año.