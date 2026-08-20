Así es el tren argentino que desde $590 ofrece asientos reclinables, aire acondicionado y kiosco a bordo

El tren de pasajeros, una alternativa siempre vigente en diversos puntos de la Argentina. Imagen ilustrativa.

Cuánto cuesta y qué incluye el servicio diferencial de este tren

El pasaje cuesta $2.600 por tramo, tanto para viajar entre Once y Haedo como entre Once y Moreno. El servicio común, en cambio, tiene tarifas de entre $590 y $730, mientras que un viaje similar en combi puede superar los $11.000.

La opción diferencial ofrece algunas comodidades que no están disponibles en el servicio convencional:

Asientos reclinables.

Compra anticipada del pasaje.

Coches climatizados.

Baños.

Kiosco a bordo.

La formación incorporada para los martes y jueves realiza el recorrido Once-Moreno, con parada en Haedo, y mantiene los horarios del tren que continúa posteriormente hacia Bragado.

Viajar en tren, una alternativa real y económica. Imagen ilustrativa.

Horarios Once-Moreno

Once: salida a las 18:35.

Haedo: llegada a las 19:16.

Haedo: salida a las 19:21.

Moreno: llegada a las 19:53.

Horarios Moreno-Once

Moreno: salida a las 6:29.

Haedo: llegada a las 7:01.

Haedo: salida a las 7:05.

Once: llegada a las 7:50.

De esta manera, el servicio diferencial de tren busca ofrecer una alternativa intermedia para quienes priorizan mayor comodidad durante el viaje sin llegar al costo de otros medios de transporte.