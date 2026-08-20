Así es el tren argentino que desde $590 ofrece asientos reclinables, aire acondicionado y kiosco a bordo

Atención, viajeros, porque hay un dato a tener en cuenta. El servicio diferencial del Tren Sarmiento amplió su frecuencia y, desde esta semana, comenzó a funcionar de lunes a viernes, luego de la respuesta favorable que tuvo desde su puesta en marcha.
La modalidad comenzó el 17 de junio en una de las formaciones que conecta Once con Bragado. Inicialmente, el servicio estaba disponible únicamente los lunes, miércoles y viernes. Ahora se incorporaron formaciones para los martes y jueves, por lo que los pasajeros pueden utilizar esta alternativa durante toda la semana laboral.
La ampliación mantiene tanto las condiciones del servicio como el valor del boleto.
Cuánto cuesta y qué incluye el servicio diferencial de este tren
El pasaje cuesta $2.600 por tramo, tanto para viajar entre Once y Haedo como entre Once y Moreno. El servicio común, en cambio, tiene tarifas de entre $590 y $730, mientras que un viaje similar en combi puede superar los $11.000.
La opción diferencial ofrece algunas comodidades que no están disponibles en el servicio convencional:
- Asientos reclinables.
- Compra anticipada del pasaje.
- Coches climatizados.
- Baños.
- Kiosco a bordo.
La formación incorporada para los martes y jueves realiza el recorrido Once-Moreno, con parada en Haedo, y mantiene los horarios del tren que continúa posteriormente hacia Bragado.
Horarios Once-Moreno
- Once: salida a las 18:35.
- Haedo: llegada a las 19:16.
- Haedo: salida a las 19:21.
- Moreno: llegada a las 19:53.
- Horarios Moreno-Once
- Moreno: salida a las 6:29.
- Haedo: llegada a las 7:01.
- Haedo: salida a las 7:05.
- Once: llegada a las 7:50.
De esta manera, el servicio diferencial de tren busca ofrecer una alternativa intermedia para quienes priorizan mayor comodidad durante el viaje sin llegar al costo de otros medios de transporte.
En pocas palabras
- Tren diferencial: amplió su frecuencia a todos los días hábiles con asientos reclinables, aire acondicionado, baños y kiosco.
- Valor del pasaje: $2.600 por tramo para el servicio diferencial; el común, entre $590 y $730.
- Alternativa de viaje: busca ofrecer mayor comodidad sin el costo de otros medios de transporte.