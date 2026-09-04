En 2001, inauguraron un tren y se transformó en récord Guinness: tras 25 años sigue siendo el más largo y pesado del planeta

La formación pertenece a BHP Iron Ore, una de las grandes compañías mineras de Australia, y logró una marca histórica el 21 de junio de 2001. Ese día, el convoy se convirtió en el tren de carga más largo y pesado jamás registrado por Guinness World Records. Más de dos décadas después, el récord continúa vigente.

El tren más pesado de la historia

El gigante ferroviario circula por la región de Pilbara, en Australia Occidental, una de las principales zonas mineras del país. En su recorrido conecta las minas de hierro con los puertos de la costa, desde donde el mineral es enviado hacia distintos mercados internacionales. La dimensión del convoy resulta difícil de imaginar: puede alcanzar una longitud de 7,3 kilómetros y transportar decenas de miles de toneladas de mineral.