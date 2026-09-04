En medio de las enormes extensiones áridas de Australia Occidental avanza un gigante de acero que parece fuera de escala. Es el tren de carga que ostenta el récord mundial por su peso. Es un convoy de varios kilómetros de longitud que atraviesa el desierto cargado con toneladas de mineral de hierro.
En 2001, inauguraron un tren y se transformó en récord Guinness: tras 25 años sigue siendo el más largo y pesado del planeta
El desierto australiano es testigo del gigante de acero de BHP, un tren de 7,3 km que transporta 82.262 toneladas de mineral de hierro, ostentando el récord Guinness de 2001.
La formación pertenece a BHP Iron Ore, una de las grandes compañías mineras de Australia, y logró una marca histórica el 21 de junio de 2001. Ese día, el convoy se convirtió en el tren de carga más largo y pesado jamás registrado por Guinness World Records. Más de dos décadas después, el récord continúa vigente.
El tren más pesado de la historia
El gigante ferroviario circula por la región de Pilbara, en Australia Occidental, una de las principales zonas mineras del país. En su recorrido conecta las minas de hierro con los puertos de la costa, desde donde el mineral es enviado hacia distintos mercados internacionales. La dimensión del convoy resulta difícil de imaginar: puede alcanzar una longitud de 7,3 kilómetros y transportar decenas de miles de toneladas de mineral.
En su configuración récord, la formación estuvo compuesta por 682 vagones y ocho locomotoras, con un peso total de más de 80.000 toneladas. El recorrido de este tren atraviesa un paisaje dominado por el desierto australiano. Durante cientos de kilómetros, la formación avanza lentamente por las vías mientras transporta el mineral extraído de las minas de Pilbara hacia los puertos de la región.
Cómo es el tren que rompió todos los récords
Más que un tren convencional, el convoy de BHP representa una operación logística de dimensiones extraordinarias. Su objetivo es transportar enormes cantidades de mineral de hierro utilizando una única formación ferroviaria.
Estas son algunas de sus principales características:
- Longitud: 7,3 kilómetros de punta a punta.
- Vagones: 682 vagones de carga.
- Carga transportada: 82.262 toneladas de mineral de hierro.
- Locomotoras: ocho unidades.
- Velocidad media: alrededor de 50 km/h.
- Recorrido: conecta las minas de hierro de Pilbara con los puertos de la regin, entre ellos Port Hedland.
- Duración: el trayecto puede extenderse durante más de ocho horas.
En pocas palabras
- Récord Guinness: Un tren de carga australiano de 7 km y 80.000 toneladas ostenta el récord mundial más pesado.
- Operación logística: La formación conecta minas de hierro con puertos en Pilbara, Australia Occidental.
- Características: Compuesto por 682 vagones y 8 locomotoras, transporta más de 80.000 toneladas.