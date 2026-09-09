Vuelven las lluvias a Mendoza: a qué hora llega la inestabilidad este miércoles

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que la jornada comenzará con una temperatura mínima de 8°C durante la madrugada, bajo un cielo parcialmente nublado y vientos muy leves del suroeste que no superarán los 2 kilómetros por hora. Sin embargo, el panorama se modificará de manera sustancial con la llegada del amanecer.

Lluvias y viento

Durante la mañana, la inestabilidad se hará presente de forma marcada. Se prevén lluvias aisladas con una probabilidad que oscila entre el 10% y el 40%. Este fenómeno estará acompañado por un aumento considerable en la intensidad del viento, que rotará hacia el sector sureste alcanzando velocidades sostenidas de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Esta combinación de humedad y viento generará un ambiente más fresco, típico del "clima de transición" invernal en la provincia.