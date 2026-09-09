Vuelven las lluvias a Mendoza: a qué hora llega la inestabilidad este miércoles

El pronóstico del tiempo para este miércoles 9 de septiembre en Mendoza señala un cambio notorio en las condiciones meteorológicas. Los mendocinos deberán salir preparados, ya que se espera un incremento de la nubosidad y el registro de precipitaciones en el área metropolitana y los oasis cultivados durante la primera mitad del día.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que la jornada comenzará con una temperatura mínima de 8°C durante la madrugada, bajo un cielo parcialmente nublado y vientos muy leves del suroeste que no superarán los 2 kilómetros por hora. Sin embargo, el panorama se modificará de manera sustancial con la llegada del amanecer.
Lluvias y viento
Durante la mañana, la inestabilidad se hará presente de forma marcada. Se prevén lluvias aisladas con una probabilidad que oscila entre el 10% y el 40%. Este fenómeno estará acompañado por un aumento considerable en la intensidad del viento, que rotará hacia el sector sureste alcanzando velocidades sostenidas de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Esta combinación de humedad y viento generará un ambiente más fresco, típico del "clima de transición" invernal en la provincia.
Hacia la tarde, las precipitaciones comenzarán a disiparse gradualmente y la probabilidad de caída de agua se reducirá a un marginal 0% a 10%. A pesar de que el cielo se mantendrá mayormente nublado, el termómetro logrará registrar la temperatura máxima de la jornada, alcanzando los 20°C en los principales centros urbanos.
El dato destacado para la tarde será la intensidad del viento. La circulación desde el sureste mantendrá su velocidad base, pero se sumarán ráfagas de consideración que podrían ubicarse entre los 42 y 50 kilómetros por hora.
Finalmente, para la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a una leve estabilización. El viento persistirá desde el sureste, sentando las bases para lo que será una segunda mitad de la semana mucho más fría, proyectando un fin de semana con un drástico descenso en los registros térmicos.
En pocas palabras
- Lluvias y viento: se esperan ráfagas de viento y lluvias aisladas en Mendoza este miércoles, con una probabilidad del 10% al 40% durante la mañana.
- Cambio de clima: el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un aumento de la nubosidad y temperaturas frescas, con una máxima estimada de 20°C.
- Estabilización nocturna: por la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse con viento del sureste, anticipando un fin de semana más frío.