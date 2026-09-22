ANSES: confirmaron los aumentos de octubre en jubilaciones y asignaciones y se abrió la incógnita para 2027

Hay que remarcar que, en septiembre, la suba fue de 2,11%. Eso más el bono extraordinario de $70.000 llevó la jubilación mínima a $498.633,20. Mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedó en $154.031.

ANSES: aumentos de octubre y la mira en el Presupuesto 2027

Pero octubre llegará con un aumento del 1,66%, determinado a partir de la inflación registrada por el INDEC en agosto. Entonces, la jubilación mínima con bono llegará a $505.748,51. Mientras que la AUH de octubre quedará en $156.588 por hijo.