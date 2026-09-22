Hasta el momento, la movilidad de ANSES se sigue calculando con la inflación: jubilaciones y asignaciones se actualizan cada 30 dias tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
ANSES: confirmaron los aumentos de octubre en jubilaciones y asignaciones y se abrió la incógnita para 2027
Desde ANSES definieron los aumentos para octubre y habrá especial atención al tratamiento del Presupuesto 2027, que podría traer importantes cambios
Hay que remarcar que, en septiembre, la suba fue de 2,11%. Eso más el bono extraordinario de $70.000 llevó la jubilación mínima a $498.633,20. Mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedó en $154.031.
ANSES: aumentos de octubre y la mira en el Presupuesto 2027
Pero octubre llegará con un aumento del 1,66%, determinado a partir de la inflación registrada por el INDEC en agosto. Entonces, la jubilación mínima con bono llegará a $505.748,51. Mientras que la AUH de octubre quedará en $156.588 por hijo.
El gran interrogante aparece con el Presupuesto 2027 ya que el proyecto del Ejecutivo contempla la derogación de la Ley 27.160. Si esto ocurriese, los aumentos dejarían de ser móviles atados a la inflación y quedarían sujetos a un nuevo esquema que defina el Gobierno.