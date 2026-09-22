En X, hace unos días, la periodista Laura Rombolí encendió la mecha. En la redsocial, literalmente planteó: "Qué loco lo de la Kermesse Redonda con los músicos originales, los verdaderos, hacen un Bustelo y no llegan a 2.000 personas. Ahora, se presentan Los Fundamentalistas, músicos que hacen un tributo y ni siquiera vivieron la historia y van miles".
¿Quiénes son los legítimos herederos del público de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota?
A raíz de un posteo en la red social X, proponemos este debate: ¿qué banda debe heredar el público ricotero de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota?
Analicemos. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado es la banda del Indio Solari, que en sus primeros recitales y con un solo disco, metía muchos temas redondos en cada set list. Además, el Indio es la voz de Los Redondos y compositor de muchos temas de la legendaria banda. Con el tiempo Los Fundamentalistas fueron adquiriendo identidad propia, pero ya se habían ganado gran parte del público redondo. Tanto es así, que el público ricotero los sigue aún después de la muerte de Solari.
La Kermese o los Decoradores tiene 4 integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (Sergio Dawi, Daniel Semilla Bucciarelli, Tito Fargo y Hernán Aramberri, quienes fueron parte de la formación durante años en distintas etapas de Patricio Rey.
Una tercera pata no menos importante es Skay Beilinson, con su banda Los Fakires y toda la mística de La Negra Polly. También tocan tema de Los Redondos, algunos de su autoría, y el público ricotero lo sigue. Pero para vos ¿Cuál de estas bandas mantiene vivo el legado ricotero y merece más que nadie heredar el público redondo?