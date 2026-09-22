¿Quiénes son los legítimos herederos del público de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota?

Analicemos. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado es la banda del Indio Solari, que en sus primeros recitales y con un solo disco, metía muchos temas redondos en cada set list. Además, el Indio es la voz de Los Redondos y compositor de muchos temas de la legendaria banda. Con el tiempo Los Fundamentalistas fueron adquiriendo identidad propia, pero ya se habían ganado gran parte del público redondo. Tanto es así, que el público ricotero los sigue aún después de la muerte de Solari.

La Kermese o los Decoradores tiene 4 integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (Sergio Dawi, Daniel Semilla Bucciarelli, Tito Fargo y Hernán Aramberri, quienes fueron parte de la formación durante años en distintas etapas de Patricio Rey.