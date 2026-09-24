Descubrimiento de una nueva especie de caracol: es diminuto y su caparazón cierra con una "puertita"

El hallazgo fue posible durante expediciones científicas llevadas a cabo entre 2018 y 2025 en el Parque Nacional Durmitor y el Cañón de Komarnica. Los investigadores recogieron especímenes en zonas montañosas de difícil acceso.

La confirmación de que constituían una nueva especie llegó tras disecciones y análisis genéticos en laboratorios de campo. La denominación de los caracoles surgió a través de una votación grupal en el campamento para honrar a las regiones habitadas por ellos.

La música Janine Buisman participó en una de las excursiones. "Me asombró que todavía sea posible descubrir nuevas especies animales en Europa", comentó la ahora coautora de la investigación. Jovana oki, bióloga de la Sociedad de Ecologistas de Montenegro, agregó que las montañas de los Balcanes esconden una gran biodiversidad poco explorada.

Peligro inminente

El hábitat natural de los moluscos enfrenta un riesgo severo debido a la planificación de una represa hidroeléctrica. oki advirtió sobre el panorama desalentador para la región montañosa. "Es aún más preocupante que el Cañón de Komarnica esté destinado a ser inundado por un embalse. La represa destruirá el cañón del río salvaje junto a toda la biodiversidad albergada allí, incluidas muchas especies aún desconocidas para la ciencia", sostuvo la científica.

Diversos grupos de conservación documentan la vida silvestre local para armar un argumento sólido en defensa del área. La Sociedad de Ecologistas exige abandonar el plan hídrico para integrar el cañón al sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

"La energía hidroeléctrica no es verde ni sostenible cuando destruye un ecosistema único como el actual", concluyó oki.