En la región América Latina, algunas obras de infraestructura recurren a soluciones de ingeniería que permiten superar barreras naturales sin construir puentes ni depender de largas rutas alternativas. En México, una de ellas fue el túnel sumergido de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz.
El país de América Latina que construyó una carretera bajo un río con bloques de hormigón de 27.000 toneladas
El país latinoamericano que construyó una carretera bajo un río con 27.000 toneladas de hormigón en tan solo tres minutos.
Se trata de una infraestructura vial que conecta la ciudad de Coatzacoalcos con Villa Allende mediante una carretera construida bajo el río del mismo nombre. La obra tiene una longitud total de aproximadamente 1.140 metros, de los cuales 696 metros transcurren bajo el agua.
Construyeron un túnel de 1.140 metros bajo un río en México con cinco enormes módulos de hormigón
Su construcción incorporó cinco enormes módulos de hormigón pretensado, con un peso de unas 27.000 toneladas cada uno, fabricados en un dique seco antes de ser trasladados hasta su ubicación definitiva. Este fue el primer túnel sumergido de este tipo en América Latina.
El procedimiento utilizado se conoce como método de túnel sumergido. En lugar de excavar todo el recorrido bajo tierra con una tuneladora, los ingenieros construyeron las secciones del túnel en una zona seca, donde pudieron controlar su fabricación y sellado.
Una vez terminados, los módulos se prepararon para flotar y fueron remolcados hasta el tramo previamente excavado en el fondo del río. Allí, los equipos técnicos los hundieron de manera controlada y los colocaron en su posición, antes de unirlos y sellar las conexiones para evitar filtraciones.
México construyó el primer túnel sumergido de su tipo en América Latina: tiene 1.140 metros y cruza bajo un río
La estructura cuenta con cuatro carriles de circulación, dos por cada sentido, además de una galería de emergencia. También incorpora sistemas de ventilación, iluminación, detección de incendios y vigilancia para garantizar las condiciones de seguridad durante su funcionamiento.
La construcción comenzó después de la adjudicación del contrato en 2004 y atravesó un proceso prolongado antes de completar su estructura submarina en 2016. El túnel quedó habilitado para el tránsito en 2017.
Su principal beneficio fue reducir el tiempo necesario para cruzar entre ambas márgenes del río. De acuerdo con FCC, el trayecto pasó de unos 30 minutos a aproximadamente tres minutos, al evitar parte de las esperas y recorridos que implicaba el cruce anterior.
En pocas palabras
- Construcción innovadora: México edificó el primer túnel sumergido de América Latina bajo el río Coatzacoalcos.
- Ingeniería avanzada: Se usaron cinco módulos de hormigón de 27.000 toneladas, fabricados en seco y luego hundidos.
- Reducción de tiempos: La obra conecta Coatzacoalcos con Villa Allende, disminuyendo el cruce de 30 a 3 minutos.