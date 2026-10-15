El país de América Latina que construyó una carretera bajo un río con bloques de hormigón de 27.000 toneladas

El procedimiento utilizado se conoce como método de túnel sumergido. En lugar de excavar todo el recorrido bajo tierra con una tuneladora, los ingenieros construyeron las secciones del túnel en una zona seca, donde pudieron controlar su fabricación y sellado.

Una vez terminados, los módulos se prepararon para flotar y fueron remolcados hasta el tramo previamente excavado en el fondo del río. Allí, los equipos técnicos los hundieron de manera controlada y los colocaron en su posición, antes de unirlos y sellar las conexiones para evitar filtraciones.

México construyó el primer túnel sumergido de su tipo en América Latina: tiene 1.140 metros y cruza bajo un río

La estructura cuenta con cuatro carriles de circulación, dos por cada sentido, además de una galería de emergencia. También incorpora sistemas de ventilación, iluminación, detección de incendios y vigilancia para garantizar las condiciones de seguridad durante su funcionamiento.

La construcción comenzó después de la adjudicación del contrato en 2004 y atravesó un proceso prolongado antes de completar su estructura submarina en 2016. El túnel quedó habilitado para el tránsito en 2017.

Su principal beneficio fue reducir el tiempo necesario para cruzar entre ambas márgenes del río. De acuerdo con FCC, el trayecto pasó de unos 30 minutos a aproximadamente tres minutos, al evitar parte de las esperas y recorridos que implicaba el cruce anterior.