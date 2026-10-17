Construyeron una ciudad desde cero en América Latina para trasladar a 1.600 personas por una mina

Pero no se trataba únicamente de levantar casas. Esta ciudad de América Latina incorporó infraestructura para cubrir distintas necesidades cotidianas. Centros educativos, un establecimiento de salud, mercado, locales comunales, iglesias, espacios verdes y servicios de agua potable, electricidad y saneamiento. También se contemplaron instalaciones para actividades comunitarias y atención a personas mayores.

Construyeron una ciudad entera para mudar a una comunidad y el conflicto continúa

El reasentamiento involucró a 507 familias, aproximadamente 1.600 personas. Las viviendas y las tierras formaron parte de la compensación prevista para la comunidad, junto con infraestructura pública y programas orientados a la educación, la salud y la generación de ingresos.

Aunque Nueva Fuerabamba ofrecía viviendas construidas y servicios urbanos, el traslado también planteaba una transformación profunda de la vida comunitaria. Cambiar de ciudad implica adaptarse a otro entorno y reorganizar actividades económicas y sociales que antes estaban vinculadas al territorio de origen.

Los años posteriores evidenciaron dificultades. En 2022, el medio de investigación OjoPúblico informó de que integrantes de Fuerabamba cuestionaban el cumplimiento de compromisos relacionados con el reasentamiento y habían regresado a terrenos vinculados al proyecto minero. La empresa sostenía que la mayoría de los acuerdos se había cumplido, mientras persistían desacuerdos con los comuneros.