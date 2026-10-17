En las montañas de Apurímac, en el sur de Perú, se levantó una ciudad para recibir a cientos de familias que debían abandonar el lugar donde habían vivido durante generaciones. Este proyecto de América Latina se llamó Nueva Fuerabamba y nació como parte del desarrollo de la mina Las Bambas, una de las grandes operaciones de extracción de cobre del país.
Construyeron una ciudad desde cero en América Latina para trasladar a 1.600 personas por una mina
Aunque se construyó una ciudad moderna para una comunidad en Perú, el conflicto por la mina Las Bambas persiste, con quejas sobre los acuerdos.
La razón del traslado era concreta, el yacimiento de Ferrobamba se encontraba en terrenos pertenecientes a la comunidad campesina de Fuerabamba, y el proyecto minero necesitaba ese espacio para desarrollar sus instalaciones. La solución acordada contempló construir una nueva ciudad para reubicar a sus habitantes.
La ciudad de América Latina que nació por una mina y obligó a cientos de familias a mudarse
La construcción comenzó en 2010 y se ejecutó entre 2011 y 2014. El proyecto estuvo a cargo de Bechtel, junto con Graña y Montero, y contempló 441 viviendas diseñadas en siete modelos diferentes. El asentamiento se encuentra en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, entre las comunidades de Chila y Choaquere.
Pero no se trataba únicamente de levantar casas. Esta ciudad de América Latina incorporó infraestructura para cubrir distintas necesidades cotidianas. Centros educativos, un establecimiento de salud, mercado, locales comunales, iglesias, espacios verdes y servicios de agua potable, electricidad y saneamiento. También se contemplaron instalaciones para actividades comunitarias y atención a personas mayores.
Construyeron una ciudad entera para mudar a una comunidad y el conflicto continúa
El reasentamiento involucró a 507 familias, aproximadamente 1.600 personas. Las viviendas y las tierras formaron parte de la compensación prevista para la comunidad, junto con infraestructura pública y programas orientados a la educación, la salud y la generación de ingresos.
Aunque Nueva Fuerabamba ofrecía viviendas construidas y servicios urbanos, el traslado también planteaba una transformación profunda de la vida comunitaria. Cambiar de ciudad implica adaptarse a otro entorno y reorganizar actividades económicas y sociales que antes estaban vinculadas al territorio de origen.
Los años posteriores evidenciaron dificultades. En 2022, el medio de investigación OjoPúblico informó de que integrantes de Fuerabamba cuestionaban el cumplimiento de compromisos relacionados con el reasentamiento y habían regresado a terrenos vinculados al proyecto minero. La empresa sostenía que la mayoría de los acuerdos se había cumplido, mientras persistían desacuerdos con los comuneros.
En pocas palabras
- Creación de Nueva Fuerabamba: Se construyó una ciudad en Perú para reubicar a 1.600 personas por un proyecto minero.
- Infraestructura y Servicios: La nueva ciudad incluyó viviendas, escuelas, centro de salud y servicios básicos para la comunidad.
- Conflictos Post-Traslado: Años después, surgieron disputas sobre el cumplimiento de los acuerdos de reasentamiento.