Las grandes obras de ingeniería no siempre comienzan en tierra firme. Algunas necesitan trasladar maquinaria especializada a través de océanos. En Brasil, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de América Latina contará con una embarcación diseñada para clavar enormes pilotes en el fondo del mar.
China envía a un país de América Latina el mayor buque de construcción para levantar un puente de 46 kilómetros
El objetivo del gigantesco puente es reducir el cruce de una hora a solo 15 minutos, impulsando la conexión y el desarrollo de país de América Latina
Se trata del CRCC Bridge Piling No. 1, un buque desarrollado por China Railway Construction Corporation (CRCC) y considerado el mayor del mundo de su tipo. La embarcación partió el 27 de septiembre de 2026 desde el puerto de Lüsi, en la provincia china de Jiangsu, rumbo a la bahía de Todos los Santos, en el estado brasileño de Bahía. El viaje contempla unas 11.300 millas náuticas y aproximadamente 45 días de navegación.
Un buque récord de China cruzará el océano para construir un megaproyecto en América Latina
El barco de China mide 130,5 metros de largo y 40,8 metros de ancho. Sin embargo, su característica más llamativa es la estructura vertical utilizada para instalar los pilotes, que alcanza los 156 metros de altura. Además, puede manipular pilotes de hasta 700 toneladas y trabajar en aguas de hasta 70 metros de profundidad.
Su destino es el puente Salvador-Itaparica, una infraestructura cuya longitud total prevista alcanza los 46,8 kilómetros. De ese recorrido, 12,4 kilómetros corresponderán al tramo construido sobre el mar. El proyecto también contempla conexiones viales en Salvador y en la isla de Itaparica.
Gigantesco puente en Brasil: el rol de China en la megaconstrucción submarina
La dificultad está bajo la superficie del mar. Los cimientos del tramo principal deberán instalarse en aguas de aproximadamente 64 metros de profundidad, en una zona con condiciones geológicas marinas complejas. Para hacerlo, el buque utiliza un martillo hidráulico capaz de generar impactos de hasta 1.360 kilojulios por golpe.
La embarcación de China también combina sistemas de posicionamiento dinámico y amarre para mantener su ubicación durante las operaciones. De acuerdo con CRCC, esta tecnología permite alcanzar una precisión de posicionamiento de centímetros.
La inversión total anunciada para el puente asciende a 15.800 millones de reales brasileños, equivalentes a unos US$3.050 millones. Cuando el puente entre en funcionamiento, se espera que el puente reduzca de aproximadamente una hora a 15 minutos el viaje entre Salvador y Vera Cruz, en Itaparica, que actualmente depende del transporte en ferry.
En pocas palabras
- Megaproyecto naval: El buque más grande del mundo en su tipo, enviado por China, llegó a Brasil para construir un puente de 46 km.
- Reducción de tiempos: La obra busca disminuir el cruce entre Salvador e Itaparica de una hora a solo 15 minutos.
- Tecnología avanzada: La embarcación especializada opera en aguas profundas y complejas, crucial para la infraestructura marina.