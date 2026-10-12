China envía a un país de América Latina el mayor buque de construcción para levantar un puente de 46 kilómetros

Su destino es el puente Salvador-Itaparica, una infraestructura cuya longitud total prevista alcanza los 46,8 kilómetros. De ese recorrido, 12,4 kilómetros corresponderán al tramo construido sobre el mar. El proyecto también contempla conexiones viales en Salvador y en la isla de Itaparica.

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La dificultad está bajo la superficie del mar. Los cimientos del tramo principal deberán instalarse en aguas de aproximadamente 64 metros de profundidad, en una zona con condiciones geológicas marinas complejas. Para hacerlo, el buque utiliza un martillo hidráulico capaz de generar impactos de hasta 1.360 kilojulios por golpe.

La embarcación de China también combina sistemas de posicionamiento dinámico y amarre para mantener su ubicación durante las operaciones. De acuerdo con CRCC, esta tecnología permite alcanzar una precisión de posicionamiento de centímetros.

La inversión total anunciada para el puente asciende a 15.800 millones de reales brasileños, equivalentes a unos US$3.050 millones. Cuando el puente entre en funcionamiento, se espera que el puente reduzca de aproximadamente una hora a 15 minutos el viaje entre Salvador y Vera Cruz, en Itaparica, que actualmente depende del transporte en ferry.