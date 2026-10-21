Proponen cubrir el desierto más grande del mundo con paneles solares y estiman que cambiaría el clima del planeta

Según las simulaciones, cubrir una quinta parte del desierto del Sáhara con paneles podría elevar la temperatura local alrededor de 1,5 grados Celsius. Ese calentamiento alteraría las diferencias de presión atmosférica y favorecería cambios en la circulación del aire. En determinadas condiciones, el resultado sería un aumento de las precipitaciones en partes del norte de África.

Paneles solares en el desierto del Sáhara: el escenario que podría aumentar las lluvias y calentar la región

Con más lluvia, también podría crecer la vegetación. Las plantas retienen humedad, modifican la superficie del terreno y liberan agua a la atmósfera mediante la evapotranspiración. Estos procesos podrían reforzar algunos de los cambios iniciales y crear un efecto en cadena.

Sin embargo, el estudio también identificó consecuencias potencialmente negativas lejos del Sáhara. Los cambios en los patrones de circulación atmosférica podrían desplazar las zonas tropicales de lluvia y reducir las precipitaciones en regiones de la Amazonia. Los investigadores también observaron posibles efectos sobre la temperatura global y la extensión del hielo marino del Ártico.

La conclusión no es que instalar paneles solares provoque necesariamente esos resultados en el mundo real. Las cifras proceden de simulaciones climáticas que representan una transformación territorial extraordinaria y dependen de los supuestos utilizados en los modelos.

Además, construir una instalación de semejante tamaño implicaría resolver problemas de almacenamiento, transporte de electricidad, mantenimiento y cooperación entre países. El Sáhara se extiende por varios Estados y no existe una red capaz de trasladar toda esa energía a cualquier lugar del planeta sin pérdidas.