Proponen cubrir el desierto más grande del mundo con paneles solares y estiman que cambiaría el clima del planeta

Cubrir el 20 % del desierto del Sáhara con paneles solares podría generar electricidad suficiente para abastecer una demanda energética mundial enorme. Pero el proyecto tendría consecuencias que irían mucho más allá de producir energía limpia.
La idea fue analizada en un estudio publicado en 2021 en la revista Geophysical Research Letters. Los investigadores utilizaron un modelo climático para simular qué ocurriría si se instalaran enormes superficies fotovoltaicas en el norte de África.
Qué pasaría si cubrieran el desierto del Sáhara con paneles solares: el resultado va más allá de la energía
No se trataba de una obra en marcha, sino de un escenario hipotético diseñado para estudiar cómo respondería el sistema climático a una transformación de semejante magnitud. El primer cambio aparecería en el propio desierto. La arena y otros suelos claros reflejan una parte importante de la radiación solar, mientras que los paneles fotovoltaicos absorben más energía. Al sustituir grandes extensiones de terreno por instalaciones solares, cambiaría la cantidad de calor que la superficie devuelve a la atmósfera.
Según las simulaciones, cubrir una quinta parte del desierto del Sáhara con paneles podría elevar la temperatura local alrededor de 1,5 grados Celsius. Ese calentamiento alteraría las diferencias de presión atmosférica y favorecería cambios en la circulación del aire. En determinadas condiciones, el resultado sería un aumento de las precipitaciones en partes del norte de África.
Paneles solares en el desierto del Sáhara: el escenario que podría aumentar las lluvias y calentar la región
Con más lluvia, también podría crecer la vegetación. Las plantas retienen humedad, modifican la superficie del terreno y liberan agua a la atmósfera mediante la evapotranspiración. Estos procesos podrían reforzar algunos de los cambios iniciales y crear un efecto en cadena.
Sin embargo, el estudio también identificó consecuencias potencialmente negativas lejos del Sáhara. Los cambios en los patrones de circulación atmosférica podrían desplazar las zonas tropicales de lluvia y reducir las precipitaciones en regiones de la Amazonia. Los investigadores también observaron posibles efectos sobre la temperatura global y la extensión del hielo marino del Ártico.
La conclusión no es que instalar paneles solares provoque necesariamente esos resultados en el mundo real. Las cifras proceden de simulaciones climáticas que representan una transformación territorial extraordinaria y dependen de los supuestos utilizados en los modelos.
Además, construir una instalación de semejante tamaño implicaría resolver problemas de almacenamiento, transporte de electricidad, mantenimiento y cooperación entre países. El Sáhara se extiende por varios Estados y no existe una red capaz de trasladar toda esa energía a cualquier lugar del planeta sin pérdidas.
En pocas palabras
- Instalación masiva: Cubrir el 20% del desierto del Sáhara con paneles solares generaría energía suficiente para el mundo.
- Impacto climático: El proyecto podría alterar drásticamente el clima planetario, elevando la temperatura local y modificando patrones de lluvia.
- Consecuencias globales: Los cambios en la circulación atmosférica podrían afectar regiones como la Amazonia y el Ártico.