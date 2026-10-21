China está instalando enormes extensiones de paneles solares en sus regiones desérticas para producir electricidad y frenar la degradación del suelo. Pero las placas en medio del desierto están haciendo algo más que captar luz.
China está cubriendo el desierto con paneles solares para crear microclimas y transformar el ciclo del agua
A pesar de generar electricidad, los paneles solares en el desierto chino alteran el microclima, afectando la distribución de la lluvia y la humedad del suelo, según estudios recientes.
Modifican la temperatura de la superficie, la distribución de la lluvia y la humedad de la tierra. Ahora, los científicos investigan hasta qué punto estas instalaciones pueden transformar el ciclo del agua en lugares donde cada gota cuenta.
China instala millones de paneles solares en el desierto y ahora estudia cómo alteran la humedad y las lluvias
En el noroeste de China, especialmente en las regiones áridas del desierto de Gobi, las plantas fotovoltaicas ocupan superficies cada vez mayores. La lógica parece sencilla. Hay mucho espacio abierto y abundante radiación solar. Además, las placas generan sombra, reducen la exposición directa del suelo al sol y pueden limitar la evaporación en determinadas zonas.
Un estudio publicado en enero de 2026 en la revista Solar Energy, basado en mediciones realizadas en una planta fotovoltaica del desierto del Gobi, encontró diferencias importantes entre el terreno situado bajo los paneles solares y las áreas expuestas. Bajo las placas, la temperatura media mensual del suelo llegó a ser entre tres y cinco grados Celsius inferior. Los investigadores también detectaron que la humedad se desplazaba desde las zonas descubiertas hacia las sombreadas.
Los paneles solares de China están cambiando la humedad del desierto y los científicos estudian sus consecuencias
Esto significa que una misma instalación puede crear pequeños ambientes con condiciones diferentes. Mientras unas partes del terreno reciben menos radiación y conservan más humedad, otras quedan expuestas al sol y experimentan cambios distintos de temperatura y evaporación. El resultado depende de factores como la disposición de los paneles, las características del suelo y las precipitaciones.
La cuestión adquiere otra dimensión cuando se estudian proyectos de mayor escala. Un trabajo publicado en 2026 en Sustainable Energy Technologies and Assessments analizó los efectos ecológicos de las instalaciones fotovoltaicas en el noroeste de China. Sus resultados asociaron su presencia con un aumento de la cobertura vegetal en pastizales y una mayor retención de humedad en suelos agrícolas. Sin embargo, los autores también señalaron que las respuestas varían según el ecosistema y las condiciones iniciales.
No todos los resultados son necesariamente positivos. El desierto de Taklamakán, utilizó modelos climáticos y de vegetación para evaluar escenarios de expansión fotovoltaica. Sus simulaciones advirtieron que una implantación masiva podría reducir recursos hídricos en algunas zonas pobladas. Se trata de una proyección modelizada, no de una caída del agua ya confirmada en toda la región.
En pocas palabras
- Paneles solares en China: Alteran el microclima, afectando lluvia y humedad del suelo.
- Investigación científica: Estudios recientes analizan cómo estas instalaciones modifican el ciclo del agua.
- Efectos variados: Los efectos dependen del ecosistema, con potencial impacto en recursos hídricos.