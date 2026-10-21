China está cubriendo el desierto con paneles solares para crear microclimas y transformar el ciclo del agua

Un estudio publicado en enero de 2026 en la revista Solar Energy, basado en mediciones realizadas en una planta fotovoltaica del desierto del Gobi, encontró diferencias importantes entre el terreno situado bajo los paneles solares y las áreas expuestas. Bajo las placas, la temperatura media mensual del suelo llegó a ser entre tres y cinco grados Celsius inferior. Los investigadores también detectaron que la humedad se desplazaba desde las zonas descubiertas hacia las sombreadas.

Los paneles solares de China están cambiando la humedad del desierto y los científicos estudian sus consecuencias

Esto significa que una misma instalación puede crear pequeños ambientes con condiciones diferentes. Mientras unas partes del terreno reciben menos radiación y conservan más humedad, otras quedan expuestas al sol y experimentan cambios distintos de temperatura y evaporación. El resultado depende de factores como la disposición de los paneles, las características del suelo y las precipitaciones.

La cuestión adquiere otra dimensión cuando se estudian proyectos de mayor escala. Un trabajo publicado en 2026 en Sustainable Energy Technologies and Assessments analizó los efectos ecológicos de las instalaciones fotovoltaicas en el noroeste de China. Sus resultados asociaron su presencia con un aumento de la cobertura vegetal en pastizales y una mayor retención de humedad en suelos agrícolas. Sin embargo, los autores también señalaron que las respuestas varían según el ecosistema y las condiciones iniciales.

No todos los resultados son necesariamente positivos. El desierto de Taklamakán, utilizó modelos climáticos y de vegetación para evaluar escenarios de expansión fotovoltaica. Sus simulaciones advirtieron que una implantación masiva podría reducir recursos hídricos en algunas zonas pobladas. Se trata de una proyección modelizada, no de una caída del agua ya confirmada en toda la región.