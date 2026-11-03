En 1958, la construcción de una represa origen al mayor lago artificial del mundo y desató la Operación Noé para rescatar a miles de animales

Sin embargo, el llenado del embalse tuvo consecuencias inmediatas. La vegetación quedó sumergida y los animales que habitaban las riberas comenzaron a refugiarse en terrenos elevados. A medida que el agua avanzaba, esos refugios se transformaban en islas cada vez más pequeñas. Elefantes, rinocerontes, antílopes, monos, búfalos y otros animales quedaron aislados sin posibilidades de regresar a tierra firme.

Operación Noé: así rescataron a miles de animales que quedaron aislados

La situación obligó a organizar una operación de emergencia que recibió el nombre de Operation Noah (Operación Noé). La misión comenzó en 1958 y estuvo dirigida por el guardaparques Rupert Fothergill, quien coordinó equipos de rescatistas, veterinarios y voluntarios. Las tareas se extendieron durante varios años y exigieron desarrollar métodos de captura que no tenían precedentes a esa escala.

Los animales pequeños eran conducidos hacia redes para inmovilizarlos y trasladarlos en embarcaciones. Los ejemplares de mayor tamaño requerían procedimientos más complejos: los rinocerontes, por ejemplo, eran sedados con dardos especiales, colocados sobre plataformas improvisadas y transportados hasta la orilla mediante balsas. En algunos casos se utilizaron embarcaciones construidas con tambores metálicos como flotadores.

Al finalizar las operaciones, los registros de la antigua Rodesia del Sur contabilizaron 4.914 mamíferos rescatados, entre ellos 1.866 impalas, 585 facóqueros, 345 grisboks y 44 rinocerontes negros. Si se incorporan los animales rescatados en el sector norte del embalse, las estimaciones superan los 6.000 ejemplares. Buena parte fue trasladada a áreas protegidas como el actual Parque Nacional Matusadona.

Pero la creación del lago también tuvo un costo humano. Aproximadamente 57.000 integrantes del pueblo Tonga fueron desplazados de sus territorios tradicionales en ambas márgenes del Zambeze para permitir el llenado del embalse. Muchas comunidades perdieron tierras agrícolas, zonas de pesca y espacios vinculados a sus prácticas culturales.