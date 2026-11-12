Sobre los enemigos del Papa

Cuando se recogen ciertos pasajes de la prensa y de la oposición, alguien puede entender que los desafíos argentinos se circunscriben a los males de la gestión mileísta. Y esto es un error: Prevost señaló a un país que tiene deudas sociales arrastradas desde hace décadas. Prevost, además, habló en un territorio que ha tenido uno de los deterioros récord a nivel mundial por la velocidad en que se desmoronaron sus índices.

Así que, de vuelta: ¿el Papa sintetizó algunos aspectos en los que estamos peor que hace 3 años y que son culpa de decisiones actuales? Sí. En un momento, sí. Pero las heridas de la Argentina no existen desde 2024 ni van a cerrar en 2027.

No es incorrecto leer una crítica de Prevost a Milei. Sí lo es reducir toda su mirada, que afortunadamente no se ciñó solo a los problemas del alma, sino a los padeceres de la carne, a los de este plano; a un ping-pong argumental con el Presidente. Primero por todo esto que decimos, porque sería injusto hacerlo. Y segundo, porque se pregonó la doctrina social de la Iglesia, que tiene casi 200 años. Muchos más que los dos interlocutores que están en escena.

"Desde ahora, Argentina tiene dos papas", pronunció León XIV antes de despedirse.

Hay una obviedad. Hacer una lectura polarizante de la visita papal es más fácil. Más sencillo de digerir. El argentino está acostumbrado a las historias no solo binarias, sino de suma violencia entre las partes. Sin embargo, recoger de ese modo al periplo de León es un doble desacierto. Por el eje, corrido, y porque además es lo contrario a lo que la voz del Vaticano vino a plantear. Entre lo más importante que propuso León está sugerirnos el disenso como instrumento para construir un país. Como pieza no solo para arreglarlo: para levantarlo. Caminando y hablando y hablando con la gente se hace buena parte de lo que le falta a la Argentina.

O sea, su gran valor no es impugnar y castigar los errores del Ejecutivo, que los hay y muchos, sino ofrecerle ese disenso a la gestión. Tenderle otra mirada constructiva de las cosas. Supeditar esto a "mirá lo que le dijo" es perdernos lo más importante.

Por supuesto —y es por eso que lo planteamos acá—, la pelota está de nuestro lado. Somos nosotros, los ciudadanos de la Argentina, los que debemos recoger esa mirada. La oposición no lo va a hacer porque le conviene vender la otra historia. Y el mileísmo no lo va a hacer, porque está en una doble desventaja: primero, jamás tomaría esta mirada de Prevost en carácter de diagnóstico de la Argentina. Le parecen “zurderías”, aunque ante la gente las aplaudan.

Segundo, porque el mileísmo no sabe construir aliados. Se convencieron desde el principio, equívocamente, de que la concesión y la escucha eran formas de parecer débil. Creyeron que había que constituir una suerte de "ferocidad" ante el resto. Es algo que los confundió mucho, los mareó, porque funcionaba a la perfección en un primer momento pero ahora los está dejando terriblemente solos.

Por eso nosotros debemos esquivar esa lectura unívoca de que esto fue, más que otra cosa, una gran reprimenda del Papa. ¿Hubo aspectos en los que sí lo fue? Perfecto. Pero no hay que fanatizarnos en leer cada pieza de su discurso en torno a si castiga a la gestión presidencial o no.

Francisco, presente en muchos tramos del discruso del Papa en el país. Foto: archivo

Es un error que, de vuelta, hace que nos perdamos una gran enseñanza de Prevost. Que deja afuera muchos conceptos sustanciosos de lo que vino a plantear, pero —sobre todo— es un error que alimenta más la grieta. La grieta que no nos da ningún fruto. Al contrario, nos juega en contra. Y la grieta que, casi con seguridad, es la responsable de que nuestro Papa, el que nació acá, no haya podido o no haya querido venir, en 12 años de papado, a la Argentina. Francisco murió sin poder volver, muy probablemente, por culpa de esa grieta.

Hoy, frente a la venida de otro papa, paradójica, dolorosamente, volvemos a poner esa grieta entre las cosas más importantes. Otro error.

Por último, hay algo más que decir sobre esto.

León en Claypole, donde funciona el cottolengo Don Orione, con más de 400 personas recibiendo atención diariamente.

¿En detrimento de qué cosas es que priorizamos esa lectura tan parcial, tan chiquita, de unos contra otros en la visita de León XIV? ¿Qué o a quiénes dejamos de mirar para dedicarnos a ver la pelea microscópica, corriendo de plano al verdadero mensaje que vino a traer?

Para responderlo, primero hay que decir una verdad dolorosa: la visita del Papa debería avergonzarnos como país. Tuvo que venir él a levantar la historia de Don Orione y sus cottolengos; a darle voz a los marginados; a los jóvenes. A poner en la conversación a las pequeñas infancias que adolescen de todo. Tuvo que llegar un Papa, con el nivel de excepcionalidad que eso supone, para que podamos visibilizar esas historias y, ahora sí, ahora que llega alguien desde 14 mil kilómetros de distancia, ahora sí llorar con ellas. Compadecernos.

Pero estas personas, esas historias, son parte de nuestra argentinidad todos los días y desde siempre. ¿Por qué ahora sí?

Porque están invisibilizados. Por nosotros, los periodistas; por los políticos de todos los tiempos, y por muchos, incluso, de los que están leyendo estas líneas.

Ahora, encima de que están normalmente al margen. Cuando llega una de las voces más importantes del mundo a señalarlos, a ponerlos sobre la mesa de discusión, nosotros seguimos buscando que el tema más fuerte sea una ínfima rencilla política. Una supuesta impugnación.

Una agenda muy menor.