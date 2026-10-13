Las lluvias y una compuerta bloqueada inundaron casas y obligaron a evacuar a personas y mascotas

Una compuerta bloqueada complicó el drenaje del agua

Según informaron desde la zona, las compuertas del canal Tulumaya, en el sector del carril Costa de Araujo, estaban cerradas con candado, lo que impidió el drenaje normal del agua y agravó la situación en la zona afectada.

La inundación no solo afectó a las familias que tuvieron que abandonar sus hogares. También complicó la circulación por las calles anegadas y obligó a organizar evacuaciones para poner a resguardo a los vecinos.

Una familia pasó la madrugada en el auto

"Sí, pudimos salir, perdimos un montón de cosas. Pero nada, esperando acá, que se baje el agua nada más", contó Carla en diálogo con Radio Nihuil.

La mujer explicó que lograron sacar el auto y la moto, pero que el resto de sus pertenencias quedó dentro de la casa. La situación fue tan complicada que tuvo que ingresar por una ventana para retirar el vehículo antes de que también quedara bajo el agua.

La familia llevaba horas esperando afuera, sin saber cuándo podría volver a entrar a la vivienda. En medio de la inundación, además, tuvo que cortar la electricidad porque la instalación comenzó a producir chispazos.

"Estamos esperando acá, arriba del auto, desde las 5 de la mañana", relató.

"Vinieron los bomberos nada más", sostuvo al ser consultada sobre la asistencia recibida.

Los Bomberos Voluntarios de Guaymallén trabajaron para evacuar a una familia y sus mascotas tras las lluvias. Foto: Bomberos de Guaymallén

Indicaron que las compuestas del canal estaban cerradas con candado y por eso el agua no drenó correctamente y se desbordó.

Personal de Bomberos Voluntarios de Guaymallén auxilió a las personas, e incluso a la mascota de la familia, y los llevaron al Polideportivo Nicolino Loche, en Rodeo de la Cruz.

Defensa Civil reportó 85 incidentes en Mendoza tras las lluvia y granizo

En el reporte provincial de Defensa Civil indicaron que las zonas más afectadas por las precipitaciones fueron San Martín y Guaymallén, donde hubo una mayor cantidad de intervenciones por calles inundadas, un desborde cloacal, caída de árboles, filtraciones en viviendas y hasta el derrumbe de una casa en la comuna del Este.

Guaymallén fue una de las comunas más afectadas por las lluvias.

Oscar Donaire, de Defensa Civil de San Martín, señaló que la familia de la casa derrumbada fue evacuada en buen estado de salud, aunque en shock y angustia por lo vivido.

El granizo afectó especialmente a Maipú, parte de San Martín y también en San Rafael.

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó que en esa comuna del Sur cayeron 66 milímetros de agua en 6 horas, muy por encima del promedio que es de 38 milímetros para la época.

Cómo seguirá la lluvia en Mendoza

De acuerdo con el reporte de la Dirección Provincial de Defensa Civil, desde las 17 podrían reactivarse las precipitaciones en el oeste del Valle de Uco y en sectores del Gran Mendoza. En la Zona Sur, las lluvias podrían continuar con intensidad moderada.

Para este martes se espera una temperatura máxima promedio de 16°C en el llano, con viento sur leve durante buena parte de la jornada.

El miércoles también podría comenzar con lluvias moderadas en el sur provincial. Desde las 15 se prevé una mejora en esa región, aunque podrían registrarse precipitaciones débiles en el Valle de Uco hasta cerca de la medianoche. En Malargüe, las lluvias débiles podrían comenzar a partir de las 18.

Para el jueves se anticipa cielo nublado en el sur y el Valle de Uco desde temprano, con nubosidad extendida a la Zona Este durante la tarde. Por la noche podrían producirse lloviznas aisladas en distintos sectores del llano, aunque no se esperan precipitaciones importantes.