Para reducir el impacto de las lluvias, las entidades del sector trabajan junto al Departamento General de Irrigación en un sistema de alertas con tres días de anticipación. El objetivo es que los productores frenen el riego antes de cada tormenta para que la tierra seca absorba mejor el agua y se eviten inundaciones en los cultivos.

El exceso de humedad ablanda la cereza y reduce su valor de mercado, en medio de una campaña marcada también por la competencia de fruta importada desde Chile.

Suba del tomate y competencia con fruta importada

El mal clima en Mendoza y en provincias como Corrientes, Tucumán y Jujuy provocó fuertes saltos en los precios mayoristas:

Tomate: el cajón trepó a valores de entre $60.000 y $70.000 , con picos de hasta $80.000. Carrasco estimó que el precio recién empezará a bajar dentro de unos 15 días, cuando entre con fuerza la cosecha local mendocina.

el cajón trepó a valores de entre , con picos de hasta $80.000. Carrasco estimó que el precio recién empezará a bajar dentro de unos 15 días, cuando entre con fuerza la cosecha local mendocina. Banana: las lluvias en Ecuador encarecieron la fruta importada, cuyo cajón cuesta entre $45.000 y $50.000 , frente a los $28.000 o $30.000 de la producción del norte argentino.

las lluvias en Ecuador encarecieron la fruta importada, cuyo cajón cuesta entre , frente a los $28.000 o $30.000 de la producción del norte argentino. Cereza: l ingreso de fruta desde Chile hizo caer el precio en el Mercado Central de Buenos Aires de $12.000 a $5.000 el kilo, complicando la rentabilidad de los productores locales.

El cajón mayorista de tomate trepó hasta los $70.000 por el mal clima en zonas productoras y recién comenzaría a bajar en unos 15 días.

Caída del consumo y cierre de verdulerías

A la suba de costos se suma un fuerte freno en las ventas. Carrasco señaló que el consumo en las verdulerías de barrio está muy caído y que muchos comerciantes no logran cubrir el alquiler ni los sueldos, lo que ya provocó el cierre de varios locales.

Ante los altos costos mayoristas y la caída del consumo, desde el sector advierten que varias verdulerías de barrio debieron cerrar sus puertas.

La baja se nota con más fuerza en frutas más caras, como el kiwi, el ananá o el mango, por lo que desde el sector recomiendan elegir productos de estación. Ante este escenario, muchos chacareros salieron a vender su producción al costado de las rutas para sostener sus ingresos, mientras reclaman una mesa de diálogo con el Gobierno provincial para ordenar la cadena comercial.