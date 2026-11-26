Las frecuentes lluvias y tormentas de granizo asociadas al fenómeno de El Niño golpean de lleno a los productores de Mendoza y ya se trasladan al bolsillo de los consumidores. Las precipitaciones registradas en los oasis productivos con mayor impacto en el Este y el Sur provocaron fuertes pérdidas en cultivos de temporada y alteraron los precios en los mercados.
En diálogo con Conexión Agro, el titular de la Unión Frutihortícola, Omar Carrasco, advirtió sobre un panorama complejo tanto en las fincas como en los comercios minoristas, agravado por las lluvias que también afectan al norte del país y a países proveedores como Ecuador.
Pérdidas en duraznos y cerezas y alertas de riego
Los frutales de carozo están entre los más castigados. En el caso de la cereza, el exceso de humedad ablanda el fruto y le quita valor comercial, mientras que en el durazno las tormentas de piedra arrasaron con la cosecha de varias fincas en el Este provincial.
Para reducir el impacto de las lluvias, las entidades del sector trabajan junto al Departamento General de Irrigación en un sistema de alertas con tres días de anticipación. El objetivo es que los productores frenen el riego antes de cada tormenta para que la tierra seca absorba mejor el agua y se eviten inundaciones en los cultivos.
Suba del tomate y competencia con fruta importada
El mal clima en Mendoza y en provincias como Corrientes, Tucumán y Jujuy provocó fuertes saltos en los precios mayoristas:
- Tomate: el cajón trepó a valores de entre $60.000 y $70.000, con picos de hasta $80.000. Carrasco estimó que el precio recién empezará a bajar dentro de unos 15 días, cuando entre con fuerza la cosecha local mendocina.
- Banana: las lluvias en Ecuador encarecieron la fruta importada, cuyo cajón cuesta entre $45.000 y $50.000, frente a los $28.000 o $30.000 de la producción del norte argentino.
- Cereza: l ingreso de fruta desde Chile hizo caer el precio en el Mercado Central de Buenos Aires de $12.000 a $5.000 el kilo, complicando la rentabilidad de los productores locales.
Caída del consumo y cierre de verdulerías
A la suba de costos se suma un fuerte freno en las ventas. Carrasco señaló que el consumo en las verdulerías de barrio está muy caído y que muchos comerciantes no logran cubrir el alquiler ni los sueldos, lo que ya provocó el cierre de varios locales.
La baja se nota con más fuerza en frutas más caras, como el kiwi, el ananá o el mango, por lo que desde el sector recomiendan elegir productos de estación. Ante este escenario, muchos chacareros salieron a vender su producción al costado de las rutas para sostener sus ingresos, mientras reclaman una mesa de diálogo con el Gobierno provincial para ordenar la cadena comercial.
En pocas palabras
- Lluvias en Mendoza: productores alertan por pérdidas significativas en duraznos y cerezas debido al mal clima.
- Aumento de precios: la escasez de frutas y verduras, agravada por el clima, provoca subas en el tomate y la banana.
- Impacto económico: la caída en las ventas y el aumento de costos llevan al cierre de verdulerías en la región.