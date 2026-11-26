Argentina cerró la campaña agrícola 2025-2026 con una cosecha histórica de 171 millones de toneladas, consolidando su lugar entre los principales productores y exportadores mundiales de granos y derivados, según datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
El volumen obtenido representa un salto interanual de 21,2% frente al ciclo 2024-2025, cuando la producción nacional había totalizado 141 millones de toneladas. El calendario agrícola abarca desde mayo y junio del año anterior hasta mayo del año siguiente, período en el que finaliza la recolección de soja, maíz, girasol y sorgo sobre una superficie sembrada de 44,6 millones de hectáreas.
Claves del salto productivo y mejora en los rindes
Desde el Gobierno atribuyeron la expansión a una combinación de mayor previsibilidad macroeconómica, condiciones favorables de inserción en los mercados externos, acompañamiento climático e inversión sostenida de los productores.
El reporte oficial destacó que el aumento porcentual de la cosecha superó ampliamente al crecimiento del área sembrada, lo que confirma una mejora sustancial en los rindes por hectárea. Este desempeño responde a la creciente incorporación de paquetes tecnológicos en el campo, apoyados en la agricultura de precisión, la biotecnología, las herramientas agtech, la renovación de maquinaria y la expansión de los sistemas de riego.
El peso de las retenciones según la OCDE
Como contracara del récord productivo, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ubicó a la Argentina entre los tres países del mundo que aplican mayores trabas a las exportaciones agrícolas, solo por detrás de Rusia e India.
De acuerdo con el organismo internacional, entre julio de 2025 y junio de 2026 estas tres naciones concentraron alrededor del 75% de las medidas restrictivas vigentes sobre maíz, arroz, soja y trigo dentro de los países del G20.
El potencial sin retenciones y el impacto en el empleo
En línea con ese diagnóstico, un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) proyectó que la eliminación total de las retenciones permitiría sumar cerca de 70 millones de toneladas adicionales de granos y generar alrededor de 830.000 puestos de trabajo en un plazo de diez años.
Según el cálculo de la entidad, la mayor oferta de cereales y oleaginosas crearía unos 430.000 empleos directos e indirectos en la cadena agrícola, a los que se sumarían otros 425.000 puestos impulsados por la expansión de los sectores de carnes y biocombustibles.
En pocas palabras
- Récord de cosecha: el campo argentino alcanzó 171 millones de toneladas en la campaña 2025-2026, un 21,2% más que el ciclo anterior.
- Trabas a exportaciones: Argentina figura entre los países con mayores restricciones, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
- Potencial de crecimiento: la eliminación de retenciones podría sumar 70 millones de toneladas y generar 830.000 empleos.