El reporte oficial destacó que el aumento porcentual de la cosecha superó ampliamente al crecimiento del área sembrada, lo que confirma una mejora sustancial en los rindes por hectárea. Este desempeño responde a la creciente incorporación de paquetes tecnológicos en el campo, apoyados en la agricultura de precisión, la biotecnología, las herramientas agtech, la renovación de maquinaria y la expansión de los sistemas de riego.

La renovación de maquinaria, la biotecnología y el riego fueron claves para alcanzar el máximo histórico en granos y oleaginosas.

El peso de las retenciones según la OCDE

Como contracara del récord productivo, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ubicó a la Argentina entre los tres países del mundo que aplican mayores trabas a las exportaciones agrícolas, solo por detrás de Rusia e India.

De acuerdo con el organismo internacional, entre julio de 2025 y junio de 2026 estas tres naciones concentraron alrededor del 75% de las medidas restrictivas vigentes sobre maíz, arroz, soja y trigo dentro de los países del G20.

Pese al salto productivo, la Argentina sigue entre los tres países del mundo que aplican mayores trabas a las exportaciones agrícolas.

El potencial sin retenciones y el impacto en el empleo

En línea con ese diagnóstico, un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) proyectó que la eliminación total de las retenciones permitiría sumar cerca de 70 millones de toneladas adicionales de granos y generar alrededor de 830.000 puestos de trabajo en un plazo de diez años.

Según el cálculo de la entidad, la mayor oferta de cereales y oleaginosas crearía unos 430.000 empleos directos e indirectos en la cadena agrícola, a los que se sumarían otros 425.000 puestos impulsados por la expansión de los sectores de carnes y biocombustibles.