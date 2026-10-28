Mendoza cierra un octubre excepcionalmente húmedo: lluvias muy por encima del promedio y 21 días nublados

Octubre de 2026 se perfila como un mes atípico en Mendoza: más lluvias y más nubosidad de lo que la provincia está acostumbrada en esta época del año. Los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lo muestran con claridad, según lo graficó el investigador de Ciencias Atmosféricas, Maximiliano Viale en su cuenta de X.
Los números del mes
De acuerdo con los registros de las estaciones Mendoza Aero y San Rafael Aero, las lluvias acumuladas fueron de 77 milímetros (mm.) y 194 mm., en lo que va del mes. El promedio de octubre en esas estaciones es de 11 mm. y 38 mm. Es decir, la capital provincial acumuló unas 7 veces el valor habitual del mes, y San Rafael, más de 5 veces.
La nubosidad acompañó la tendencia: en ambas estaciones hubo 21 días mayormente nublados en octubre de 2026, frente a solo 4 y 3 días, respectivamente en octubre de 2025. En ambas estaciones, se llevaron marcaciones en 15 días, en los que hubo precipitaciones.
El doctor en meteorología Maximiliano Viale le puso números a la tendencia que marca este mes con precipitaciones constantes y caída de granizo. El efecto de El Niño ya genera preocupación en el sector vitícola por las abundantes lluvias, atípicas del clima de la provincia y con caída de granizo sin sistemas de mitigación, como la siembra de nubes.
Otro de los aspectos que generan alarma es que la incidencia de la humedad provoque las enfermedades típicas en noviembre, cuando comienzan a salir los racimos de las uvas, entre ellas, la podredumbre de la vid.
El escenario es muy poco alentador para un sector que atraviesa una crisis por la baja del consumo y la dificultad de competir con otros productores, fundamentalmente con Chile.
"Puede haber máximos históricos"
Consultado sobre el balance del mes, el Subgerente del Instituto Nacional del Agua, (INA), Santiago Ruiz, explicó que todavía no hay números oficiales. Aunque la última tormenta dejó hasta 25 milímetros en algunas estaciones, no se emitió boletín porque el evento se detuvo, y la evaluación se hace estación por estación una vez finalizado el mes.
Aun así, adelantó que en algunas estaciones, como las del piedemonte, los valores están superando o rozando los máximos históricos para octubre. En general, estimó que el mes superará el promedio de los últimos 40 años y que en algunos casos podría haber récords.
Lluvias con registros de máximos históricos
Ruiz advirtió que contrastar solo con 2025 no es representativo desde el punto de vista estadístico: ese octubre fue muy seco y, por sí solo, no marca una tendencia. Por eso el análisis se hace contra series de unos 40 años, aunque no todas las estaciones cuentan con esa antigüedad. El cierre de octubre permitirá elaborar un boletín con el acumulado de cada estación y recién entonces hacer un cotejo y un análisis más completos.
Un solo mes extremo no alcanza para atribuir el fenómeno al cambio climático. Para eso se necesitan series largas y estudios específicos. Lo que sí muestran los datos es que la variabilidad es cada vez más relevante para una provincia árida, cuya población, producción y servicios están adaptados para un clima seco.
La primavera, por ahora, no termina de llegar. Según las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno conocido como Súper Niño seguirá condicionando el clima en lo que resta de octubre y en buena parte de noviembre, con un panorama de frío y lluvias en lugar de los días templados y soleados típicos de la estación.
Los efectos ya se sienten más allá de la Argentina:
- Ecuador: el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) confirmó cuatro muertos por las lluvias asociadas a El Niño, con cerca de 32.000 personas afectadas desde el 29 de agosto, cuando se declaró la alerta roja. Por las lluvias del lunes se inundaron unos 42 sectores de Guayaquil, y el tráfico colapsó en varias avenidas.
- Litoral argentino: las inundaciones aumentaron los rescates de animales en zonas urbanas. A los centros de Misiones y Corrientes llegan a diario serpientes, mamíferos y aves lastimadas, que son evaluadas y devueltas a su hábitat si pueden sobrevivir.
- Chile: el presidente José Antonio Kast habló de “un clima extremo que no da tregua” tras una jornada con tornados, desbordes y lluvias concentradas en Requínoa y Las Condes, en las regiones de O’Higgins y Metropolitana. Lo calificó como “algo completamente anormal” para octubre.
En pocas palabras
- Octubre atípico: Mendoza registra lluvias y días nublados muy por encima del promedio histórico.
- Impacto del fenómeno: el Niño genera preocupación en el sector vitícola por precipitaciones excesivas y granizo.
- Pronóstico extendido: se anticipan valores con máximos históricos y persistencia del fenómeno climático.