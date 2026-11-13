Quieren instalar más de medio millón de paneles en América del Sur para mover el transporte de un país

El proyecto tiene su origen en el Complejo Solar Novo Oriente, situado en el municipio de Ilha Solteira, en el estado de São Paulo Brasil. La instalación cuenta con una potencia de 254 megavatios en corriente alterna y dispone de 82 inversores encargados de transformar la electricidad generada por los paneles solares para su utilización en la red.

Un país de América del Sur impulsa su transporte con más de medio millón de paneles solares durante 15 años

El contrato tendrá una duración de 15 años y contempla el suministro de 9,3 megavatios medios de energía renovable. Su alcance incluye 154 unidades consumidoras pertenecientes a 13 concesiones administradas por Motiva en diferentes regiones del país. Entre las infraestructuras beneficiadas se encuentran las líneas 4-Amarilla y 5-Lila del metro de São Paulo, las líneas 8-Diamante y 9-Esmeralda de los trenes metropolitanos y el VLT Carioca, el sistema de transporte ligero de Río de Janeiro.