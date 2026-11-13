Un gigante de América del Sur ha encontrado en la energía solar una nueva forma de reducir los costes de sus grandes infraestructuras de transporte. Un complejo formado por más de 558.000 paneles solares suministrará electricidad a líneas de metro, trenes, vehículos ligeros sobre raíles y autopistas.
Quieren instalar más de medio millón de paneles en América del Sur para mover el transporte de un país
La iniciativa de infraestructura solar en este país de América del Sur busca abastecer a 13 concesiones de transporte público, incluyendo líneas de metro y trenes.
El proyecto tiene su origen en el Complejo Solar Novo Oriente, situado en el municipio de Ilha Solteira, en el estado de São Paulo Brasil. La instalación cuenta con una potencia de 254 megavatios en corriente alterna y dispone de 82 inversores encargados de transformar la electricidad generada por los paneles solares para su utilización en la red.
Un país de América del Sur impulsa su transporte con más de medio millón de paneles solares durante 15 años
El contrato tendrá una duración de 15 años y contempla el suministro de 9,3 megavatios medios de energía renovable. Su alcance incluye 154 unidades consumidoras pertenecientes a 13 concesiones administradas por Motiva en diferentes regiones del país. Entre las infraestructuras beneficiadas se encuentran las líneas 4-Amarilla y 5-Lila del metro de São Paulo, las líneas 8-Diamante y 9-Esmeralda de los trenes metropolitanos y el VLT Carioca, el sistema de transporte ligero de Río de Janeiro.
También recibirán electricidad varias autopistas gestionadas por la compañía en São Paulo, Río de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Río Grande del Sur y Mato Grosso del Sur. Uno de los objetivos principales del acuerdo es reducir un 25 % el gasto energético de Motiva respecto a los niveles registrados en 2023. La cantidad contratada representa aproximadamente el 15 % de la demanda total de electricidad de la compañía.
Los beneficios de este proyecto
La dimensión del complejo también da una idea de su capacidad. Según las empresas participantes, la instalación genera cada mes electricidad suficiente para abastecer alrededor de 375.000 viviendas. Además, el acuerdo incluye certificados internacionales de energía renovable y permitirá evitar aproximadamente 3.800 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año.
De acuerdo con EDP, la energía solar generada evita la emisión de cerca de 3.800 toneladas de dióxido de carbono (CO) al año. Al estructurarse como un contrato de autoproducción por arrendamiento a 15 años, los grandes consumidores protegen sus presupuestos frente a la volatilidad de las tarifas del mercado eléctrico tradicional.
En pocas palabras
- América del Sur: Un país implementa un proyecto de más de 558.000 paneles solares para abastecer 13 concesiones de transporte público.
- Objetivo principal: Reducir el gasto energético en un 25% y generar energía renovable para líneas de metro, trenes y autopistas.
- Impacto ambiental: El proyecto generará electricidad suficiente para 375.000 hogares y evitará la emisión de 3.800 toneladas de CO2 anuales.