El procedimiento ocurrió alrededor de las 3.20, bajo la jurisdicción de la Comisaría 11°, luego de que el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertara a las patrullas que recorrían la zona sobre tres sospechosos que circulaban en actitud evasiva con bultos de gran tamaño.

La Policía también secuestró un cuatriciclo infantil a pedal, una hielera y una sombrilla que habían sido robados de dos viviendas.

La persecución y las detenciones

Con los datos aportados por el sistema de monitoreo, se desplegaron dos móviles policiales para cerrarles el paso en las inmediaciones: