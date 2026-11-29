Tres hombres de 19, 32 y 33 años fueron detenidos durante la madrugada de este domingo en Luján de Cuyo, acusados de haber entrado a robar en dos viviendas de la zona. La Policía los interceptó en la vía pública mientras escapaban a pie cargando los elementos sustraídos y herramientas para forzar aberturas.
Golpe frustrado en Luján de Cuyo: cayeron tres ladrones tras robar dos casas de madrugada
Los sospechosos, de 19, 32 y 33 años, escapaban a pie cargando un motor de aire acondicionado, pintura y una barreta. Quedaron a disposición de la Justicia
El procedimiento ocurrió alrededor de las 3.20, bajo la jurisdicción de la Comisaría 11°, luego de que el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertara a las patrullas que recorrían la zona sobre tres sospechosos que circulaban en actitud evasiva con bultos de gran tamaño.
La persecución y las detenciones
Con los datos aportados por el sistema de monitoreo, se desplegaron dos móviles policiales para cerrarles el paso en las inmediaciones:
- Primeras capturas: al llegar a la intersección de calles Viamonte y Los Peralitos, los efectivos interceptaron y redujeron a dos de los sospechosos.
- Escondido en la maleza: el tercer involucrado intentó escapar, pero fue localizado y aprehendido minutos después sobre calle Castelli, donde permanecía oculto entre unos matorrales.
Qué llevaban los sospechosos
Durante la requisa, los policías confirmaron que los detenidos llevaban una barreta de hierro dentro de una mochila negra utilizada presuntamente para barretear puertas o ventanas y recuperaron el botín que minutos antes habían sacado de dos domicilios cercanos:
- Un motor externo de aire acondicionado blanco (marca Daewoo).
- Un tarro de pintura de 24 litros (marca Sinteplast).
- Un cuatriciclo infantil a pedal de color azul.
- Una hielera y una sombrilla de 1,20 metros, ambas de color azul.
- Un cargador blanco de teléfono celular.
Los tres aprehendidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, mientras que los objetos recuperados fueron secuestrados para ser restituidos a sus propietarios.
En pocas palabras
- Detención de ladrones: tres hombres fueron arrestados en Luján de Cuyo tras robar dos viviendas de madrugada.
- Botín recuperado: se recuperaron un motor de aire acondicionado, pintura, un cuatriciclo infantil y otros elementos.
- A disposición: los sospechosos, de 19, 32 y 33 años, quedaron a disposición de la Justicia.