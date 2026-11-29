La abogada defensora Gabriela Tomljenovic sostuvo que la recién nacida se resbaló cuando estaba apoyada sobre un mueble y que el padre intentó evitar la caída sin lograrlo. “Esto fue un accidente, un infortunio, un accidente casero”, afirmó la letrada, quien agregó que la causa está en etapa inicial y que, a su criterio, no hay tantas pruebas.

Además, al ser consultados sobre otros cuadros, los imputados señalaron que la bebé había tenido secreciones y otros síntomas desde el nacimiento, por los que recibieron consultas médicas en las que, según dijeron, les indicaron que eran cuadros frecuentes en recién nacidos.

Qué detectaron los médicos y cómo fue la detención

La bebé había ingresado el 18 de noviembre al Hospital Pediátrico con un paro cardiorrespiratorio; tras ser reanimada e intubada en terapia intensiva, murió horas después. Durante la internación se constataron edema cerebral, ausencia de reflejos, hipertensión endocraneana y hemorragia subaracnoidea, lo que llevó a una médica a denunciar el caso ante la Mesa Única de Ingreso Temprano (MUIT), sumado a la fractura de fémur previa con sospecha de posible síndrome del bebé sacudido.

El informe preliminar forense contradijo la hipótesis de caída accidental y señaló múltiples lesiones en el cuerpo de la niña.

Ambos padres —ella abogada del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N.º 1 del Poder Judicial del Chaco y él médico— fueron detenidos pasadas las 23.00 del jueves en el Hospital Julio C. Perrando, adonde habían ido a consultar por la entrega del cuerpo. Fuentes policiales indicaron que la mujer quedó alojada en una dependencia policial y el hombre fue trasladado a la Comisaría Novena de Resistencia, tras lo cual cumplieron diligencias en Fiscalías el viernes por la mañana.