La autopsia preliminar realizada a la bebé de un mes que murió en Chaco determinó que las lesiones que presentaba no son compatibles con un accidente doméstico y complicó la situación judicial de sus padres, imputados por homicidio agravado por el vínculo.
Muerte de un bebé de un mes: la prueba que complica a los padres y desmiente su versión
La autopsia preliminar del bebé determinó que las lesiones de la bebé de un mes no coinciden con la caída doméstica declarada por sus padres, imputados por homicidio agravado por el vínculo. Ocurrió en Chaco
El informe del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) llegó el viernes por la noche a la fiscal Mariana Echarri —quien subrogó ese día a la titular de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1, Ingrid Wenner— y reforzó la hipótesis de maltrato infantil que ya había motivado la intervención judicial.
La versión de los padres y la postura de la defensa
La pareja integrada por J. A. P. (31) y A. B. A. (30) había declarado ante la Fiscalía que la fractura de fémur que sufrió la niña unas dos semanas antes de su muerte se produjo al caerse mientras le cambiaban el pañal.
La abogada defensora Gabriela Tomljenovic sostuvo que la recién nacida se resbaló cuando estaba apoyada sobre un mueble y que el padre intentó evitar la caída sin lograrlo. “Esto fue un accidente, un infortunio, un accidente casero”, afirmó la letrada, quien agregó que la causa está en etapa inicial y que, a su criterio, no hay tantas pruebas.
Además, al ser consultados sobre otros cuadros, los imputados señalaron que la bebé había tenido secreciones y otros síntomas desde el nacimiento, por los que recibieron consultas médicas en las que, según dijeron, les indicaron que eran cuadros frecuentes en recién nacidos.
Qué detectaron los médicos y cómo fue la detención
La bebé había ingresado el 18 de noviembre al Hospital Pediátrico con un paro cardiorrespiratorio; tras ser reanimada e intubada en terapia intensiva, murió horas después. Durante la internación se constataron edema cerebral, ausencia de reflejos, hipertensión endocraneana y hemorragia subaracnoidea, lo que llevó a una médica a denunciar el caso ante la Mesa Única de Ingreso Temprano (MUIT), sumado a la fractura de fémur previa con sospecha de posible síndrome del bebé sacudido.
El informe preliminar forense contradijo la hipótesis de caída accidental y señaló múltiples lesiones en el cuerpo de la niña.
Ambos padres —ella abogada del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N.º 1 del Poder Judicial del Chaco y él médico— fueron detenidos pasadas las 23.00 del jueves en el Hospital Julio C. Perrando, adonde habían ido a consultar por la entrega del cuerpo. Fuentes policiales indicaron que la mujer quedó alojada en una dependencia policial y el hombre fue trasladado a la Comisaría Novena de Resistencia, tras lo cual cumplieron diligencias en Fiscalías el viernes por la mañana.
En pocas palabras
- Autopsia preliminar: Las lesiones de la bebé no coinciden con la caída declarada.
- Hipótesis de maltrato: La fiscalía investiga el caso por homicidio agravado por el vínculo.
- Detención de los padres: Ambos fueron imputados tras el informe forense que complica su versión.